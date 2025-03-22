İnşallah Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı İnşallah Mı, İnşaallah Mı?

Arapça kökenli olan "inşallah" kelimesi, "eğer Allah dilerse, Allah'ın izniyle" anlamına gelir ve geleceğe yönelik bir dileği ifade etmek için kullanılır. Bu kelime Arapçadaki "in" (eğer), "şa" (diledi) ve "Allah" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kelimenin Arapça kökenine göre değil, Türkçedeki kabul görmüş haliyle yazılmaktadır. İnşallah nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı inşallah mı, inşaallah mı soruları, belirlenen kurallar doğrultusunda tek bir yazım biçimine göre şekillenmektedir.

İnşallah Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı "inşallah" şeklindedir. "İnşaallah" veya "inşa Allah" gibi yazım şekilleri yanlıştır. Türkçede Arapça kökenli bazı kelimelerde ses değişimleri yaşanabilir ve bu kelimenin de Türkçeye uygun hâli "inşallah" olarak belirlenmiştir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı İnşallah Mı, İnşaallah Mı?

"İnşallah" kelimesi, gelecekte olmasını istediğimiz bir durumun gerçekleşmesini temenni ederken kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu'na göre "inşallah" kelimesi her zaman bu şekilde, yani bitişik ve "inşaallah" şeklinde olmadan yazılmalıdır. Arapçadaki orijinal hali farklı olsa da, Türkçeye yerleşmiş ve resmi olarak kabul edilen yazım biçimi budur. Günlük yazışmalardan resmi belgeler ve akademik metinlere kadar her alanda bu kurala dikkat edilmelidir.