İnsan Anatomisi Ve Vücut Fizyolojisi Nedir? Kaslar, Organlar Ve Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Nelerdir?

İnsan anatomisi ve vücut fizyolojisi oldukça önemli bir tıp dalıdır, aynı zamanda ilkokul çağından üniversiteye kadar fen bilimleri dersi çatısı altında işlenen bir ders konusudur. İnsan anatomisi nedir? Organlar, kemikler ve kaslar hakkında genel bilgiler nelerdir? İnsan sağlığı ve bedeni hakkında oldukça önemli bilgiler veren bu soruların yanıtlarını içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar..

İnsan Anatomisi ve Vücut Fizyolojisi Nedir?

Anatomi vücudun yapısal ve gelişimine ait özellikleri inceleyen bir bilim dalıdır, fizyoloji ise vücudun fonksiyonel özelliklerini kapsayan bilim dalıdır.

Anatomi ve fizyolojinin tanımından da yola çıkıldığında ikisinin de birlikte ele alınan, birbirini tamamlayan dallar olduğu kanaatine varılabilir. Bu iki tıp dalı incelemeleri ile vücudun temel yapı unsurlarını bulur ve inceleme imkanını doğurur.

Anatomi ve fizyoloji alanları biyoloji dalının alt dallarından konulardandır, bu iki alan da kendi aralarında bölümlere ve küçük dallara ayrılırlar. Anatomi ve fizyoloji dalının kapsadığı bölümleri şöyle sıralayabiliriz;

Makroskobik anatomi: Vücudu meydanda getiren organları, bu organların birbirleri ile ilişkileri ve biçimlerini inceleyen bölümdür. Kendi içinde 2 alana ayrılır;

Topografik Anatomi

Topografik Anatomi vücudu bölümlere ayırarak inceleyen anatomi dalıdır.

Sistematik Anatomi

Vücudun organlarını gruplara ayırarak ve bu grupları 9 farklı sistem başlığında inceleyen fizyolojinin de dahil olduğu anatomi dalıdır. Bu sistemler ise şunlardır;

Dolaşım sistemi

Hareket sistemi

Sindirim sistemi

Solunum sistemi

Sinir sistemi

Boşaltım sistemi

Üreme sistemi

Endokrin sistemi

Duyu organları

Mikrobik Anatomi: Vücuda ait doku ve organları mikroskobik incelemeyle ele alan anatomi alanıdır.

Gelişim Anatomisi: Bedenin anne karnında fetüs halinden ölünceye kadar ki gelişimini inceleyen anatomi alanıdır.

Karşılaştırmalı Anatomi: İnsan vücudu ve hayvan vücudu arasındaki farkları inceleyen anatomi alanıdır.

Yüzeysel Anatomi: Vücudu yüzeysel yani el ve gözle yahut radyoloji ile inceleyen anatomi alanıdır.

Radyolojik Anatomi: Vücudu MR, bilgisayarlı tomografi ve röntgen ile inceleyen anatomi alanıdır.

Patolojik Anatomi: Hasta organ ve dokuları inceleyen anatomi alanıdır.

Klinik Anatomi: Klinikte canlı insan üzerinde inceleme yapılan anatomi alanıdır.

Estetik Anatomi: Vücudu estetik ve dış görünüş açısından inceleyen anatomi alanıdır.

Nöranatomi: Vücudun sinir sistemi ile ilgilenen anatomi alanıdır.

Kaslar, Organlar Ve Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Nelerdir?

İnsan bedenine ait toplam 78 organ vardır ve bu organlar iç organlar ile duyu organları başlığında ikiye ayrılırlar. Duyu organlarını şöyle sıralayabiliriz;

Göz

Kulak

Dil

Burun

Deri

İç organları ise ana başlıkları ile şöyle sıralayabiliriz;

Kalp ve damar ( dolaşım sistemi)

Beyin ve omurilik (sinir sistemi)

Böbrekler, idrar kesesi ve üreterler ( boşaltım sistemi)

Mide, yutak, yemek borusu, dil, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs ( sindirim sistemi)

Akciğerler, bronş, gırtlak, soluk borusu, bronşçuklar ve burun ( solunum sistemi)

İnsan iskeletini oluşturan toplam 208 adet kemik vardır. Kemikler kemik iliği, sarı ilik ve kıkırdaktan oluşurlar. Her kemiğin ait olduğu iskelet bölümü vardır, bu kemikler yapısına göre apendikuler iskelet ve aksiyel iskelet olarak ikiye ayrılır.

Kemiklerin hareketini ve vücudun yapısal şeklini sağlayan kaslar ise kendi aralarında çizgili kas, düz kas ve kalp kası olarak üçe ayrılırlar.

Kadın Ve Erkek Anatomisi

İnsan vücudu anatomisi ve fizyolojisi birbiriyle üreme sistemi ve boşaltım sistemi dalında farklılık gösterirler, bunun sebebi ise erkek üreme sistemi ve sisteme ait organlar ile kadın üreme sistemi ve sisteme ait organların birbirinden farklı olmasıdır, ayrıca boşaltım sistemine ait böbrekler ve idrar kesesi organları hariç erkek ve kadın anatomisi bu konuda birbirinden farklıdır.