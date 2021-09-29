İnsan Eş Anlamlısı Nedir? İnsan Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan türeyerek geçen insan kelimesi günümüzde birçok farklı anlamda kullanılmaktadır. Sık kullanılan biri olan insan sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Eğer siz de insan kelimesinin eş anlamlısını merak ediyorsanız, tek yapmanız gereken bu içeriği okumak. İnsan kelimesi ile ilgili tüm detaylar aşağıda…

İNSAN EŞ ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu'na göre insan kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. İnsan eş anlamlısı olarak kullanılabilecek kelimeler; ademoğlu, kişi, beşer, fert, ölümlü, zat ve şahıs kelimeleridir. Halk arasında insan kelimesinin eş anlamlısı olarak ise genellikle kişi kelimesi kullanılmaktadır. Yine de insanın eş anlamlısı olarak diğer kelimelerinde kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

İNSAN NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE İNSAN TANIMI

İnsan kelimesi Türkçe değildir. İnsan kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. İnsan kelimesi Arapça "ans" kökünden türeyen ve insanlık manasına gelen "ins" kelimesinden yola çıkarak dilimize girmiştir. Yapılan araştırmalar insan kelimesinin tarihte yazılı olarak ilk defa 1440 senesinde Dede Korkut Masallarında "Oğlanum, sen insansın, hayvanıla musahip olmagıl." Cümlesinde geçtiğini ortaya koymuştur.

Türk Dil Kurumu'na göre insan kelimesinin 3 adet anlamı bulunmaktadır. İnsan kelimesinin ilk anlamı; "topluluk halinde yaşayan, belirli bir kültürü olan, konuşma ve düşünme gibi akıl yeteneklerine sahip en gelişmiş canlı varlık" şeklindedir. Bu anlamı ile insan; kişi kelimesi ile eş anlamlıdır. İnsan kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre diğer anlamlarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür;