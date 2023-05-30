İnsan Kemiği Kaç Yılda Yok Olur? İnsan Kemikleri Doğada Kaç Yılda Yok Olur?

Ayrıştırıcıların ve süpürücü hayvanların sayesinde insan kemikleri kaç yılda yok olur diye merak edenler olabilir. Toprakta insan kemiği kaç yılda yok olur bilmek isteyenler için bu, en az 20 yıl gerektiren bir süreçtir. Asit oranı düşük topraklarda ve kumlarda insan kemiklerinin tamamen yok olması ise yüzyıllara uzanabilir. Mezarda kemik çürür mü diye soranlar için bunun cevabı, evettir. İnsan kemikleri kaç yılda kaybolur? İşte ayrıntılar…

İnsan Kemikleri Kaç Yılda Yok Olur?

İnsan cesedi toprağa gömüldükten 24 saat sonra çürümeye başlar. En erken çürümeye başlayan organ gözlerdir ve en geç yok olan ise kadın üreme organı olan rahimdir. Aylar süren çürüme evresinden sonra iskeletleşme başlar. Geriye sadece kemikler kalır ve bunların tamamen yok olma süresi ise iklim ve toprak özelliklerine göre değişir. Dünyanın çoğu bölgesinde iskeletleşme, ortalama 4 yıl sonunda meydana gelir. Bu süre, tundra gibi soğuk iklimlerde sonsuza kadar devam edebilir. Çünkü insan cesedi, düşük sıcaklıklarda donar ve çürümeden yüzyıllar boyunca sağlam kalabilir. Bunun tam tersi bir şekilde, tropik iklimlerde 1-3 ay içinde iskeletleşme evresine girilebilir. Kemiklerin yok olması için aradan en az 20-25 yıl geçmesi gerekir. Yüksek asitli topraklarda kolay yok olan kemikler, asit oranı düşük ve alkali olmayanlarda ise 200-300 yıl sonra toprağa karışır.

Kemik Ne Kadar Dayanıklıdır?

Bilime göre insan bedenindeki en dayanıklı parçalar kemiklerdir. Özellikle dişler, bu anlamda diğerlerinden çok daha sağlamdır. Bazı insan kemikleri, yakılsa bile kül olmayan ve bütün olarak kalabilen bir yapıya sahiptirler. Öyle ki birtakım araştırmalara göre bu kemikler, betondan yaklaşık 4 kat, çelikten ise 5 kat daha dayanıklıdırlar. Sertlik bakımından neredeyse demir ile eşdeğerdirler. Yakıcı ve aşındırıcı olmasıyla bilinen asidin bile diş ve diğer bazı kemikleri tamamen eritmesi mümkün değildir.