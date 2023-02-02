İnsan Sarrafı Ne Demek? İnsan Sarrafı Kime Denir, Nasıl Olunur?

İnsan sarrafı ne demek biliyor musunuz? Türkçede sıklıkla karşılaştığımız insan sarrafı olmak ne demek? Dizilerde, filmlerde, kitaplarda kısacası günlük konuşma dilinde insan sarrafı kelimesini duyabilirsiniz. Peki insan sarrafı kime denir? İnsan sarrafı kelimesinin TDK'daki karşılığı nedir, nasıl insan sarrafı olunur? İnsan sarrafı kelimesi ile ilgili merak ettiğiniz sorulara yazımızdan ulaşabilirsiniz! İşte insan sarrafı kelimesinin detayları!

Türk Dil Kurumu'na Göre İnsan Sarrafı Olmanın Anlamı

İnsan sarrafı olmak kelimesini Türk Dil Kurumu adam sarrafı olmak şeklinde açıklamıştır. TDK insan sarrafı olmayı Rıfat Ilgaz'ın şu cümlesiyle örneklemiştir; "İnsan sarrafı olacaksın, bileceksin adamına göre iş yapmasını, laf etmesini!"

İnsan Sarrafı Ne Demek, İnsan Sarrafı Kime Denir?

İnsan sarrafı sıklıkla karşılaştığınız kelimelerden biri ve anlamını merak mı ediyorsunuz? İnsanların karakterini iyi analiz edebilen, karşısındaki kişinin hareketlerini önceden tahmin edebilen ve buna göre hareket edebilen kişilere insan sarrafı denir. İkili ilişkilerimizde karşı tarafı tanımak ve ne yapacağını önceden kestirmek hepimizin istediği bir durumdur. İnsan sarrafı kelimesinin anlamını da insanların karakterini hemen anlamak, yeni tanışılan ya da uzun süredir hayatınızda olan birinin analizini iyi yapmaktır. İnsanların karakterini çabucak anlamak insan sarrafı olmak anlamına gelir. "Benim babam insan sarrafıdır. O çocuğu bir görse nasıl bir insan hemen anlar." cümlesi insan sarrafı kelimesine örnek olarak gösterilebilir.