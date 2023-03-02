İnsan Vücudunda Kaç Kemik Vardır? Vücudumuzdaki Kemik Sayısı, Çeşitleri ve Özellikleri

İnsanların vücudunda pek çok sayıda kemik bulunmaktadır. İnsan vücudunda ayak parmak ucundan başa kadar küçüklü büyüklü toplam 206 kemik bulunmaktadır. Bu kemiklerin hepsinin işlevleri ve boyutları farklıdır. Kemiklerimiz ile ilgili en merak edilen şu soruların cevaplarını sizler için derledik; insan vücudunda kaç kemik vardır, insan vücudunda kaç tane kemik var, vücudumuzda kaç çeşit kemik bulunuyor?

İnsan Vücudunda Kaç Kemik Vardır? Vücudumuzdaki Kemik Sayısı

İnsan vücudunda toplamda 206 adet kemik bulunmaktadır. Dünyaya yeni gelmiş bir bebekte 270 kemik vardır. Bu 270 kemiğin bazıları bir süre sonra birbirleri ile kaynaşarak toplamda 206 adet kemik oluşturur. Kemiklerin yer aldıkları bölgeler ve görevleri farklılık göstermektedir.

Çeşitleri ve Özellikleri

Kafatası Kemiği; İnsan kafatası küçük kemiklerin birleşmesinden oluşur. Bu bölgeye gelen herhangi bir darbe sonrasında birden fazla kemik etkilenir.

Köprücük Kemiği; Sternum ile kürek kemiği arasında yer almaktadır. Tek parça ve uzun bir kemiktir.

Boyun Omurları; Adından da anlaşılacağı üzere boyunda bulunurlar. Sağlıklı bir insan bu kemikleri sık kullanmalıdır.

Göğüs Kemiği; Kadın veya erkek fark etmeksizin göğüs bölgesinde yer alan kalın yapılı bir kemiktir. İç organların dış etkenlerden korunmasını sağlar.

Kürek Kemiği; Diğer bir adı ile omuz kemiği denebilir. Göğüs kafesinin gerisinde kolun başlangıç noktasında bulunur.

Kaburga Kemiği; Yassı kemiklerden oluşur. Vücutta sağ ve sol tarafta toplam 24 adet vardır.

Pazı Kemiği; Diğer ismi de döner kemik olarak bilinir. Kısa bir kemiktir. Kolun sağ arkasına doğru yer alır.

Bel Omurları; Boyundan kuyruk sokumuna kadar olan kısımda yer alır. Vücudun dik durmasını sağlayan kemiklerdir.

Kalça Kemiği; İnsanların oturuşunun rahat olabilmesi için bu kemik önemlidir. Avuç şeklindedir ve koruyucu bir yapıya sahiptir.

Parmak Kemikleri; El ve ayaklarda bulunan kemiklerdir. Herhangi bir şeyi tutmaya ve dengede durmaya yararlar.

Uyluk Kemiği; Bu kemik kalça ekleminden başlar ve dize kadar uzanır.

Diz Kapağı Kemiği; Oldukça sağlamdır ve sert yapılıdır.

Kaval Kemiği; Bu kemik bacaklarda diz ile ayak bileği arasında kalan bölümde bulunur. Oldukça serttir.

Ayak Kemiği; Ayaklarda bulunan küçük ve ince kemiklerdir.