İnsanlık Bulmaca Cevabı - Bulmacada İnsanlık Ne Demek, 6, 7, 8 Harfli Yanıtı Ne?

Bulmacalarda sorulan sözcük bilgisi sorularında bazı sözcüklerin genellikle okunuşu ve yazılışı farklı olan ama anlamları aynı olan kelimeler sorulmaktadır. Bu kelimelerin hem eş anlamı hem de sözcük anlamı sorulurken yanıtların harf sayısı da önemsenmektedir. Bu kelimelerden biri de insanlık sözcüğüdür. İnsanlık bulmaca cevabı, kelimenin sahip olduğu anlamlara göre değişmektedir. Bu kelime bulmacalarda ise karşımıza Bulmacada İnsanlık Ne Demek ve 6, 7, 8 Harfli Yanıtı Ne, soruları ile karşımıza çıkmaktadır.

İnsanlık Bulmaca Cevabı Nedir?

Günlük yaşamımızda dilimize pelesenk olan insanlık sözcüğü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmaktadır. İnsanlık sözcüğünün sözlük anlamına baktığımızda ise İnsanlık; insanların içinde bulundukları durumlardan türeyen ve anlam bağlamı olarak fedakârlığın temel ahlaki değerleri ile ilişkili bir erdem içinde olan sözcüktür. Diğer anlamlarına bakacak olduğumuzda ise : "İnsan olma durumu, insanca davranma, beşeriyet, insanların tümü, insan yakışır olan doğru dürüst durum, insanı insan yapan ve insanın doğasını oluşturan niteliklerin tümü" olarak tanım bulmaktadır.

Ele alacağımız insanlık kelimesinin bulmaca cevabı da bu anlamlar bağlamında değerlendirilerek verilmektedir. İnsanlık kelimesinin bulmaca cevapları ise genellikle eş anlamlı olan anlamları verilmektedir. Bunlar: nasut, ademiyet, hümanite ve beşeriyet sözcükleridir.

Bulmacada İnsanlık Ne Demek ve İnsanlık 6, 7, 8 Harfli Yanıtı Ne?

Kelime avı bulmacalarında insanlık anlamı: "İnsan olma durumu, insanca davranma, beşeriyet, insanların tümü, insan yakışır olan doğru dürüst durum, insanı insan yapan ve insanın doğasını oluşturan niteliklerin tümü" olarak tanımlanırken insanlık kelimesinin 6, 7 ve 8 harfli cevapları da şunlardır:

6 harfli cevabı: yokluk

7 harfli: adamlık

8 harfli: hümanite

9 harfli: beşeriyet