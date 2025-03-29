İnsanoğlu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre İnsan Oğlu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

İnsanoğlu kelime olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Kendimizi yazılı olarak ifade ederken de kullanabileceğimiz bir kelime olan insanoğlunun yazımı karıştırılabilmektedir. Kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusunda sıklıkla yapılan hatalar mevcuttur. Bu sebeple kelimenin nasıl yazıldığı da internet ortamında yanıt aranan sorulardan bazılarıdır. İnsanoğlu nasıl yazılır ve TDK'ye göre insan oğlu ayrı mı bitişik mi yazılır sorusu yanıt aranan kelimelerden sadece bir tanesidir.

İnsanoğlu Nasıl Yazılır?

İnsanoğlu kelimesi yazımı karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Kelime genel olarak "insan oğlu" şeklinde yazılmaktadır. Bu hatalı bir kullanımdır. Kelimenin doğru yazımı "insanoğlu" şeklinde, bitişik olarak yazılmalıdır.

TDK'ye Göre İnsan Oğlu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK yazımı ve anlamı karıştırılan kelimeler konusunda referans alınması gereken kaynaklardan biridir. TDK'ye göre de insanoğlu kelimesi, "insanoğlu" şeklinde yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazımı şekilde olmalıdır.