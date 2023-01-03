İnsicam Ne Demek? Edebiyatta İnsicam Nedir, Nasıl Yapılır ve Örnekleri Neler?

İnsicam ne demek için yüklenen anlamı öğrenmek ve eski edebiyat sözlüğünü incelemek gerekir. Eski edebiyatımızda karşılaşacağımız ilk başlık osmanlica insicam ne demek konu başlığıdır. Dolayısıyla artık doğrudan bu kavramın Arapça kökenli olduğunu anlamamız gerekir. Eski edebiyatımızda çoğu kavramlar yabancıdır. insicam nedir için yapılacak ifadelerin başlarında da kökeninin farklı olduğu belirtilmelidir. Sözcük anlamı olsun ya da edebiyat anlamı olsun, bu kavram aynı anlamı taşır. Zaten edebiyatta insicam örnekleri incelendiğinde bu özellik karşımıza çıkacaktır.

İnsicam Ne Demek?

Eski Türk Edebiyatının etkilendiği edebiyat akımları ve diğer ülkelerin edebiyatları her zaman olmuştur. Hatta eski Türk Edebiyatımızın şekillenmesi ve günümüze kadar gelmesine etki eden faktörler, bahsedilen iki unsurdur. Dolayısıyla kökeni yabancı olan bir kavramın eski Türk Edebiyatında olması anormal bir durum değildir. Aksine normaldir ve hangi ülkenin edebiyatından etkilendiğini de bizlere gösterir. İnsicam Arapça kökenine sahip bir kavramdır. Dolayısıyla Arap kültüründen edebiyatımıza girmiştir. Sözcük anlamı, Arapça anlamı, Osmanlıca anlamı ya da edebiyattaki anlamı tekdir. Aynı anlamı ifade etmektedir. Sözcüklerin akıcı olması, düzgün olması, akışının sağlam olması insicam demektir. İnsicam sözcüğünü tanımlarken yağmurun bir alanda yağması ve suyun düzgün akması gibi bir tanım yapılır. Bu tanımın edebiyata evrilmesiyle sözcüklerin düzgün ve akıcı olması gibi bir anlam ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sözcüklerden yola çıkarak cümlelerinde birbiriyle tutarlı ve akışkan olması gerektiği ifade edilebilir.

Edebiyatta İnsicam Nedir, Nasıl Yapılır ve Örnekleri Neler?

Yukarıda da tanımlandığı üzere sözcüklerin tutarlı, düzgün, bağlantılı ve akışkan şeklinde olması insicam demektir. İnsicamın nasıl yapıldığı, yazı yazarken yani işlemin en başındayken halledilmesi gerekir. Sözcüklerin uyumlu ve düzgün olduğunda insicam yapılmış olacaktır. Çünkü insicamın anlamı, yazı yazarken cümlelerin özelliklerini belirtir. Dolayısıyla sözcüklerden yola çıkarak cümlelerin nasıl olması gerektiğini ifade eder. İnsicam sözcük anlamının cümle içerisinde kullanacak olursak bu örnek uygun olacaktır: "Caminin içi güzelliğinin hususiyeti bu çinilerdeki nefaset ve insicamdan ileri gelmektedir." – Sermet Muhtar.