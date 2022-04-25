Instagram Kısıtlama Nedir, Kısıtlı Hesap Ne Demek? Instagram Kısıtlama Kaldırma Nasıl Yapılır?

Instagram kısıtlama ne demek, instagram kısıtlama kaldırma nasıl yapılır şeklinde pek çok soru sorulmaktadır. İnstagram belirli kurallara uyulmadığı takdirde hesaplara kısıtlama getirmektedir. Bu kısıtlama genelde birkaç gün sürmekte ve belli bir süre sonra kalkmaktadır. Kısıtlama olarak bahsedilen bu durum hesap içinde belli işlemlerin yapılmasının engellenmesidir. Bir diğer kısıtlama ve son zamanlarda yeni bir özellik olan takipleşen kişilerin birbirlerini takipten çıkmadan etkileşimlerinden haberdar olmaması için yapılan kısıtlamadır. Bu kısıtlama kişinin profiline giderek bizzat yapılmaktadır. İnstagram kısıtlama nedir? Kaç gün sürer ve nasıl kaldırıldığı ile ilgili detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Instagram Kısıtlama Ne Demek?

Instagram ile ilgili en çok sorulan sorulardan olan instagram kısıtlama ne demek sorusudur. Son zamanlarda restrict (kısıtlama) özelliği olarak hayatımıza giren bu özellik ile görmek istemediğimiz ama ayıp olmasın diye takipten de çıkmadığımız ya da takip etmesek bile bize ulaşmasını istemediğimiz kişilerin profillerine uygulayabileceğimiz bir özelliktir.

Kişinin profiline giderek kısıtlama özelliği aktifleştirilmektedir. Aktifleşen kısıtlama özelliği ile kişinin paylaşımları akışa düşmemektedir. Aynı zamanda fotoğraflarınıza yorum yapamaz, atmış olduğu mesajlar ana mesaj ekranına düşmemektedir. Böylece kişi ile etkileşim engellemeden kesilmektedir.

Instagram Kısıtlama Kaç Gün Sürer?

Instagram kısıtlama kaç gün sürer sorusu merak edilen bir diğer sorudur. İnstagram restict (kısıtlama) özelliği ile bir hesabı kısıtladıysanız bu durum siz kısıtlamayı kaldırana kadar devam etmektedir. Eğer bir kişiyi kısıtlamış etkileşiminizi sıfıra indirdiyseniz kişinin profiline gidip kısıtlamayı kaldırana kadar o hesap üzerindeki kısıtlama devam etmektedir.

Eğer instagram tarafından hesabınıza bir kısıtlama konulmuş ise, bu durum değişiklik göstermektedir. Sürekli uyarı olarak işlem kısıtlaması alan bir hesap ise bu durumda 15 güne kadar işlem kısıtlaması sürebilmektedir. Fakat ilk kez ya da daha önce bir ya da iki kez kısıtlama almış bir hesap ise birkaç saat içinde kısıtlama kalkmaktadır. Kısaca bu durum 1 saat ila 15 gün arasında sürebilmektedir.

Instagram Kısıtlama Kaldırma Nasıl Yapılır?

Instagram kısıtlama nasıl yapılır sorusunun cevabı için önce hesap kısıtlaması nasıl yapılır onu bilmek gerekmektedir. İnstagram hesap kısıtlaması aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılabilmektedir;

İlk olarak instagram sayfanıza giriş yapmanız gerekmektedir.

Hesabınıza girdikten sonra profil sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan üç nokta simgesine tıklayarak buradan ayarlar menüsü seçilmelidir.

Ayarlar menüsüne girdikten sonra gizlilik yazan seçeneğe tıklanır.

Gizlilik sekmesinden kısıtlı hesaplar bölümüne girilir.

Kısıtlı hesaplar kısmında tüm takip ettikleriniz çıkacaktır. İsterseniz listeden bakarak isterseniz de kısıtlamak istediğiniz hesabın adını yazıp, seçerek de hesabı kısıtlayabilirsiniz.

Yukarıda verilen adımlar takip edilerek yapılabileceği gibi kısıtlanmak istenen hesabın profiline gidip, profil sayfasının sağ üst köşesindeki noktaya tıklayarak açılan seçeneklerden "profili kısıtla" seçeneğine tıklayarak da hesap kısıtlanabilir. Hesap kısıtlamayı kaldırmak için ise aynı adımlar takip edilir ve kısıtlama kaldırılır.

Instagram tarafından hesabınızın kısıtlaması kalkmıyorsa da instagram yardım seçeneğinden instagram ile iletişime geçilerek kısıtlama durumunu kaldırabilirsiniz.