Instagram’da Beğeniyi Geri Çekince Bildirim Gider Mi? Gönderiyi Beğenip Hemen Geri Çekince Bildirim Gidiyor Mu?

Instagram; herkes tarafından ücretsiz bir biçimde kullanılabilen, bir fotoğraf ve video paylaşım platformu olarak ifade edilebilir. Buna bağlı olarak, çoğu kullanıcı; başka bir kullanıcının fotoğrafını yanlışlıkla beğenip, beğeniyi geri çektikten sonra; Instagram'da beğeniyi geri çekince bildirim gider mi gibi bir soru sormaktadır. Ayrıca, bir kullanıcının herhangi bir paylaşımını beğenen bir kişi, bu kararından vazgeçtiğinde; gönderiyi beğenip hemen geri çekince bildirim gidiyor mu yoksa bildirim gitmeden beğeni ortadan kalkıyor mu tam olarak bilmemekte ve merak etmektedir. Instagram ile ilgili pek çok bilgi her geçen gün yeniden öğrenilmektedir ve bu platform da, kendisini geliştirmeye devam etmektedir.

Instagram'da Beğeniyi Geri Çekince Bildirim Gider Mi?

Her geçen gün büyümeye devam eden Instagram sosyal medya platformu, pek çok kullanıcı tarafından hala bilinmeyen ve öğrenilmesi gereken özellikler taşımaktadır. Instagram'da bir kişinin, başka bir kullanıcının paylaşımını yanlışlıkla veya istemeden beğenmesinden sonra, beğeniyi geri çekmesinin mümkün olup olmadığı ve bunun da yanı sıra, geri çekilen beğeniden sonra yine de karşı tarafa beğeni bildiriminin gidip gitmemesi en merak edilen güncel konular arasında yer almaktadır.

Açıkçası, bilinene göre; Instagram'da yanlışlıkla da olsa önce beğenilen ve ardından hemen beğeniyi geri çekince karşı tarafa bildirim anlık olarak gitmektedir. Fakat geri çekilen beğeniden ötürü, gönderisi beğeni alan kişi bunu yalnızca bir bildirim olarak görür ve hangi paylaşımına beğeni geldiğini göremez.

Instagram'da Gönderiyi Beğenip Hemen Geri Çekince Bildirim Gidiyor Mu?

Açıkça belirtilen şekli ile; Instagram'da gönderiyi beğenip hemen geri çekince karşı tarafa bildirim anlık bir biçimde gitmektedir. Bir kere beğeni butonuna basıldığı taktirde, karşı taraf bu beğeni bildirimini almaktadır. Yalnızca, beğeninin geri çekilmesinden ötürü, hangi paylaşımının beğeni alıp almadığını göremez ve bunun da yanı sıra, bildirim paneli üzerinde de herhangi bir beğeni bildirimi de mevcut olmaz. Yani kısacası, evet beğeni geri çekilse bile bildirim gider fakat bu sadece bir bildirim şekliyle bile olsa iletilir.