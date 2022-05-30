Edebiyatta önemli konular arasında yer alan söz sanatları, pek çok ünlü eserde de kullanılan yaygın bir ifadedir. Edebi sanat olarak da bilinen söz sanatları, ifade edilmek istenen düşüncenin düz anlamının dışına çıkmaktır. Edebi sanatta önemli olan, anlamı etkili ve güzel kılmaktır. Geçmişten bu yana kullanılan bu söz sanatları çeşitlilik göstermiştir. Söz sanatları arasında yer alan intak sanatı, sıkça duyduğumuz bir ifade biçimidir. Anlamını bilmeyen pek çok kişi, intak nedir sorusunu sormuştur. Arapçadan dilimize geçen tenasüp kavramına dair detaylar...

İntak Nedir?

İntak, insan dışındaki canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatı olarak bilinir. Bu edebi sanatta kişileştirilen bir varlığın konuşturulması önemli bir husustur. İntak sanatında konuşma, kişileştirmeden sonra gelir. Burada önemli bir husus insan dışındaki varlıkların konuşturma ve onların ağzından söz söyleme durumu vardır.

İntak Örnekleri

Konuşturma anlamına gelen intak sanatına dair pek çok örnek mevcuttur. Bu örneklerden birkaçı şu şekildedir;

1- "Ooo karga cenapları, ne kadar şirinsiniz!" dedi tilki, "Gözüm kör olsun yalanım varsa!"

(Burada kişiselleştirilen ve konuşturulan tilkidir.)

2- Ey benim sarı tamburam

Sen ne için inlersin

İçim oyuk derdim büyük

Ben onun için inilerim

(Bu dörtlükte konuşturulan varlık sarı tamburadır. İnsana ait olan bu özellik burada tamburaya verilmiştir. Böylece intak sanatı uygulanmıştır.)

3- Adam elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe:

"Bana dokunma!" diye bağırdı.

(Mor menekşe burada insan gibi konuşturulmuştur. "Bana dokunma" cümlesi intak sanatının olduğu cümledir.)

İntak Ne Demek?

İntak, edebi sanatta yer alan ve konuşturma, söyletme anlamlarına gelen bir sanattır. İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları konuşturma amaçlanır. Bu söz sanatı daha çok şiirde ve fabl örneklerinde karşımıza çıkar.

İntak Sanatı Nedir?

İntak sanatı, pek çok sanatçının eserinde kullandığı bir edebi sanattır. İntak sanatında canlı ve cansız varlıklar insan gibi konuşturulur. Konuşma direkt bu kişilerin ağzından yapılır. Burada bilinmesi gereken önemli bir husus, intak sanatının teşhis yani kişileştirme sanatından sonra yapılmasıdır. Teşhis ve intak sanatı birlikte kullanılır.