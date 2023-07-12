İntansif Tarım Nedir? İntansif Tarım Nasıl Yapılır, Verimli Mi?

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İntansif Tarım Nedir?

İntansif tarım, modern tarım uygulamalarının bütün şekilde uygulandığı bir tarım çeşididir. Söz konusu uygulama ile tarımdan en yüksek verimi elde etmek amaçlanır. Tarımdan alınacak verim, toprağın durumuna bağlı olarak değişir. Uygulanacak yöntem ile hayvanlardan da daha fazla et ve süt alınması sağlanır. İntansif tarım içinde ilaçlama, gübreleme ve sulama, önemli bir yere sahiptir.

Tarımdan en yüksek verimi almak için tarımsal işletme tesislerine ve güçlü bir pazara ihtiyaç vardır. Bu teknikte insan gücünün yerini ağırlıklı olarak makineler almıştır. İntansif tarımda yapılan tüm faaliyetler doğal olarak verimi artırır. Bu yöntemin en dikkat çekici özelliği, çok fazla nadas uygulaması yapılmamasıdır. Daha doğrusu üretici, nadası tercih etmez.

İntansif Tarım Türkiye'de Nerelerde Yapılır?

İntansif tarım, Türkiyede de uygulanan bir tarım yöntemidir. Bu yöntem dünyanın birçok yerinde 1960 ve sonrasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgeleri, intansif tarım için uygun coğrafyalardır. Dünyada ise Danimarka ve Hollanda, intansif tarımda başı çeken ülkeler arasındadır.