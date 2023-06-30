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Giriş Tarihi: 30.6.2023 09:11 Son Güncelleme: 30.6.2023 09:12

İntegral Konu Anlatımı - İntegral Alma Kuralları Neler, Nasıl Alınır?

İntegral nasıl alınır, bu soru matematik dersi ile tanışmış hemen her öğrencinin uykularını kaçırmıştır desek abartmamış oluruz. Gözleri korkutan integral konusu matematik derslerinde çoğu öğrencinin aklını karıştırmakta, tekrar edilen konular arasında yer almaktadır. Bizler de sizler için integral nedir, integral alma kuralları nelerdir sorularının yanıtlarını en sade ve açıklayıcı biçimde derledik.

İntegral Konu Anlatımı - İntegral Alma Kuralları Neler, Nasıl Alınır?

Matematik dersinin en kafa karıştıran konularından integral ve türev hemen her öğrencinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Detaylı ve tekrarlı öğrenildiği zaman daha akılda kalıcı olduğu için integral konu anlatımı hakkında detayları açıklayıcı bir şekilde ele aldık. Peki, integral nedir, nasıl alınır? Bu soruların yanıtları içeriğimizin devamında yer almaktadır.

İntegral Nedir?

Matematik alanın en temel konularından integrali iyi kavramak için öncelikle integralin ne olduğunu doğru öğrenmek ve kavramak gereklidir. İntegral, bir aralıktaki toplamda biriken değişim tutarını ölçer. Türevin tam tersi de denilebilir, tabi ki integrali doğru anlamak için iyi bir matematik temeline sahip olmak ve türev konusunu öğrenmek çok önemlidir. Emin olun integral konusu, kuralları ile birlikte öğrenilip üzerinden geçildiği takdirde o kadar da zor gelmeyecektir.

İntegral Nasıl Alınır, Kuralları Nelerdir?

İntegral alma işlemini doğru yapabilmek için konunun temellerini ve türev konusunu kavramak ayrıca integral alma kuralarını net şekilde öğrenmek gereklidir. İntegral ama kurallarını formüller halinde sizler için sıraladık. Aşağıdaki formüller temel integral alma kuralları olarak geçmektedir.

  1. ∫a dx= ax+c
  2. ∫ xn= xn+1/(n+1) +c
  3. ∫ 1/x.dx =ln|x|+c
  4. ∫ ex dx= ex +c
  5. ∫ ax dx= [ ax/ lna ] +c
  6. ∫ sinx dx= −cosx +c
  7. ∫ cosx dx= sinx +c
  8. ∫ 1/cos²x. dx=∫(1+tan²x)dx=∫sec²xdx=tanx+c
  9. ∫ 1/sin²x.dx=∫(1+cot²x)dx=∫cosec²xdx= −cotx+c
  10. ∫ 1/√1-x².dx=arcsinx+c= −arccosx+c

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İntegral Konu Anlatımı - İntegral Alma Kuralları Neler, Nasıl Alınır?
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