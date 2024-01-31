İnterfaz Nedir? İnterfaz Evreleri Kaç Aşamada Gerçekleşir?

Hücre bölünmesinin en başında bulunan hazırlık evresini bir diğer adı da İnterfaz evresidir. İnterfaz, hücre döngüsünün en uzun aşamasıdır. İnsan deri hücresinde, interfazın süresi yaklaşık 22 saattir. İnterfazın süresi, hücrenin türüne ve bulunduğu ortama göre değişebilir. Örneğin, embriyonik hücrelerde interfaz daha kısadır. Hücre bölünmesi ile ilgilenen biyoloji meraklılarının sıklıkça merek ettiği konuların başında İnterfaz nedir, evreleri kaç aşamada gerçekleşir gibi konular gelir.

İnterfaz Nedir?

Canlılar büyür, gelişir ve çoğalır. Bu olayların gerçekleşebilmesi için hücrelerin bölünmesi gerekir. Hücre bölünmesi, hücrenin kendisinin ve içindekilerin iki eş parçaya ayrılmasıdır. Hücre bölünmesi, canlılarda gerçekleşen iki temel bölünme çeşidi vardır. Bu temel bölünme çeşitleri mitoz bölünme ve mayoz bölünmedir.

Mitoz bölünme, bir hazırlık ve dört ana evrede gerçekleşir. Mayoz bölünme ise iki aşamada gerçekleşir. Bu aşamalardan birincisinde bir hazırlık dört ana evre bulunurken ikinci aşamada hazırlık eresi olmadan doğrudan dört ana evreye geçer. Bu bölünmelerde hazırlık diye bahsettiğimiz evrenin bilimsel söylemi "interfaz evresi" dir.

İnterfaz Evreleri Kaç Aşamada Gerçekleşir?

İnterfaz, hücre döngüsünün bölünme öncesi aşamasıdır. Bu evrede, hücre büyür, DNA'sını eşler ve bölünmeye hazırlanır. İnterfaz üç aşamada gerçekleşir:

G1 (birinci büyüme) aşaması: Bu aşamanın ilk ve en uzun aşamasıdır. Bu aşamada, hücre büyümeye başlar ve organelleri çoğalır.

Bu evrede, hücre büyür ve normal metabolik aktivitelerini gerçekleştirir.

Hücre, yeni proteinler ve organelleler sentezler.

Bu evre, hücre bölünmesine hazırlık aşamasıdır.

S (sentetik) aşaması: Bu aşamada, hücrenin DNA'sı eşlenir. Bu işlem, DNA'nın iki kopyasının oluşturulmasını içerir.

Bu evrede, DNA replikasyonu gerçekleşir. Hücre, kromozom sayısını iki katına çıkarır.

Bu replikasyon, hücre bölünmesinde her bir hücreye aynı genetik bilgiyi sağlar.

G2 (ikinci büyüme) aşaması: Bu aşamada, hücre bölünmeye hazırlanır. Bu aşamada, hücrenin organelleri bölünmeye hazır hale gelir.