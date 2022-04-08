İnterneti Kim Buldu? İnternet Ne Zaman Ve Nasıl İcat Edildi?

İnternet artık iş, okul ve evde en sık kullanılan iletişim yollarından birisi, günümüz teknolojisi ile birlikle herkesin kolaylıkla dünyaya açılıp her türlü bilgiye ulaşabilir olmasının en büyük yardımcısı olan internet ne zaman bulundu? Türkiye'de internet ilk kez ne zaman kullanıldı? İşte detaylar...

İnterneti Kim Buldu?

İnternetin buluşunun iki ortak mucidi vardır, bu mucitler matematik mühendisi Vinton Cerf ve İngiliz mühendis Tim Berners Lee'dir. Bahsi geçen iki mucidin çalışmaları ile günümüz internetin buluşu gerçekleşmiştir.

İnternet Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?

İnternetin icadı iki aşama ile ortaya çıkmış bir buluştur, önce 1950' li yıllarda bilgisayarın hayata geçirilmesi ile veri toplama ve veri aktarımı ihtiyacı ortaya çıkmasıyla birlikte sistem ağı çalışmaları başlamıştır. 1950 yıllarında Amerika'da temeli atılan internet, takip eden 1960 ile 1970 yıllarında geliştirilmiş ve şu an günümüz interneti halini alması 1989 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple internetin net icat tarihi 1989 yılı kabul edilmektedir.

Türkiye'de İnternet İlk Kez Ne Zaman Kullandı?

Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de internet varlığı ile bilgi akışı oldukça hızlı bir hale gelmiştir. Ülkemizde ilk kez internet 90'lı yıllarda kullanılmıştır. Net kaynaklar Türkiye'de internet, ilk kez 12 Nisan 1993 tarihinde kullanılmaya başladığını gösteriyor.