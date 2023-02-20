İnterval Ne Demek? Matematikte ve Sporda Interval Ne Anlama Gelir, Türkçesi Nedir?

İnterval ne demek sorusunu araştırmak için İngilizce-Türkçe sözlük kullanabileceğiniz gibi TDK sözlüğünü de kullanabilirsiniz. Matematikte ve sporda ınterval ne anlama gelir? Intervalin Türkçesi nedir? Spor kaynaklarında time interval terimini de görebilirsiniz. Time interval ne anlama gelir? interval nedir ya da interval koşu ne demektir gibi merak edilen soruların cevapları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İnterval Ne Demek?

İnterval, günlük hayatta çok fazla duyacağınız bir kelime değildir. Bu kelime daha çok sporla uğraşanların aşina olduğu bir sözcüktür. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamına yer verilmiştir. Bu kaynakta kelimenin iki farklı anlamını vardır. Kelimenin ilk anlamı "aralık" diğer anlamı ise "iki nokta arasındaki perde uzaklığı" demektir.

İnterval kelimesi daha çok sporda bir terim şeklinde kullanılır. Bu kapsamda interval, 5 dk içinde hızlı yağ yakma yöntemini ifade eder. İnterval programları uzman kişi eşliğinde icra edilir. Bu program kapsamında vücudun farklı noktalarında hızlı yakılması hedeflenir.

İnterval Koşu Ne Demektir?

Sporda interval terimini daha çok "interval koşu" şeklinde görürsünüz. İnterval koşu, vücudun kondisyon seviyesini kısa sürede yükseltmeyi amaçlayan bir çalışmadır. Bu çalışma da uzman bir kişi nezaretinde yapılır. Örneğin, 400 metre çağındaki bir futbol sahasının etrafında antrenman yapıldığını düşünelim. Bu sahanın 100 metrelik bölümünü yavaş tempo, 100-200 metre arasını orta tempo, son 200 metrelik kısım ise yüksek tempolu koşulabilir. Bu ve benzeri çalışmalara interval koşusu denir.