İntibah Karakterleri - İntibah Kahramanlarının İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

İntibah karakterleri ya da İntibah kişileri, Namık Kemal'in en başarılı romanı olan ve Türk edebiyatında bir ilk olan intibah için önemlidir. Diğer adı Son Pişmanlık ya da Sergüzeşt-i Ali Bey olan İntibah'taki karakterler roman için büyük önem taşırken burada önemli olan nokta, kahramanların kitapta hâkim olan romantizm anlayışını yansıtmaktadır. Bu nedenle İntibah kahramanları ve özellikleri kitabın daha iyi anlaşılmasında önemliyken İntibah karakter ve tipler, özellikleri açısından dikkat çekicidir.

İntibah Romanı Özellikleri Nelerdir?

Türk edebiyatı Tanzimat ile beraber hukuk, askeriye, adalet, toplumsal, eğitim vb. gibi pek çok alanda yenilik yapmaya başlamıştır. Bu yenilik hareketi içinde en çok dikkat çeken ve hareketli olan olanlardan biri de sanat ve edebiyat olmuştur. Özellikle edebiyat alanındaki değişim yadsınamaz derecede gözler önüne serilmiştir. Yaşanan politik ve sosyal olaylar edebiyata yansırken dönemin devlet adamları ve yazarları da bunu görmemezlikten gelmemiştir. Edebiyatçılar eski edebiyat olan Divan Edebiyatının etkisini hala sürdürürken bazı edebiyatçılar da yeniliği kabullenerek edebiyatta daha iyi ve güzel yenilikler yapmaya başlamışlardır.

Tanzimat Dönemi'nin en vizyoner yenilikçilerinden biri olan Namık Kemal, Türk Edebiyatında birçok yeniliğin önünü açmıştır. Bir devlet adamı olan fakat edebiyatta oldukça iyi ürünler veren Namık Kemal, edebiyatımızın nadide eserlerinden olan İntibah romanını yazarak yeni bir çığır açmıştır. Namık Kemal, İntibah romanını 1873-1876 yılları arasında sürgünde bulunduğu Kıbrıs'taki Magosa Kalesi'nde kaleme almıştır. Bu romana yazar, "Son Pişmanlık" adını koymuştur. Ancak dönemin sansürlerinden ötürü yapılan yayınları denetleyen Maarif Vekâleti, romanın başlığını yazara danışmadan "İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey" (Uyanış: Ali Bey'in Macerası) olarak değiştirmiş ve bazı kısımları da sansürlemiştir. Romanın özgün metni bu nedenle günümüze ulaşmamıştır.

İntibah Karakterleri Kimlerdir?

İntibah, Türk Edebiyatı tarihinde ilk edebi roman olarak değerlendirilmektedir. Bu romanda romantizm akımının etkisi görülür. Özellikle romanın başında yer alan ve uzunca yapılan Çamlıca betimlemesi, romantizm etkisinin örneklerindendir. Edebiyat tarihimizin önemi konusundaki bu özelliklerinin yanı sıra intibah karakterlerine ve özelliklerine kısaca göz atacak olursak:

Ali Bey: Yirmi bir yaşında, İstanbullu bir genç adam. Babıâli'de kâtip olarak çalışmaktadır. Hayalperest olan, hayat tecrübesi olmayan ve çok iyi niyetli bir adamdır.

Mahpeyker: Hafifmeşrep bir genç kadın. Genç, güzel ve açıkgözlü olan ancak kötü bir kadındır

Dilâşûb: Genç, güzel, ahlaklı bir cariye. temiz, saf, iyi ahlaklı bir gencecik ve çok saf bir kızdır

Fatma Hanım: Ali Bey'in annesi.

Atıf Bey: Ali Bey'in çalışma arkadaşı.

Mesut Bey: Atıf Bey'in dayısı.