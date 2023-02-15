İntikal Ne Demek? İntikal Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

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İntikal Ne Demek?

İntikal, Arapça kökenli olan bir sözcüktür. Bu kelime zaman içerisinde Türkçede de yaygın kullanılan bir kelime olmuştur. Bahse konu kelimenin özellikle askeri terim alanında sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. Ayrıca tapu işlemlerinde de intikal kelimesi yaygın şekilde karşınıza çıkar.

İntikal, "bir yerden başka bir yere geçmek, geçiş" anlamında kullanılan bir kelimedir. Askeri alanda yaygın olarak karşınıza çıkan bu kelime ise terim anlamı itibariyle "intikal etmek, yer değiştirmek" anlamına gelir. Tapu işlemlerinde ise intikal etmek, "tapunun el değiştirmesi" olarak tanımlanır.

İntikal Cümle İçinde Kullanımı

İntikal kelimesi "bir malın babadan oğula kalması" olarak da tanımlanır. Kelime, askeri ve farklı sektör alanlarında da kullanılsa da tüm anlamları esasında "geçiş" demektir. Kelimenin cümle içinde kullanımını incelediğinizde bahse konu kelimenin ne anlama geldiğini daha iti anlayabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.