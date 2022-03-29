İö Ne Demektir? Üniversite Eğitiminde İö Kısaltmasının Anlamı Ve Açılımı Nedir?

Üniversite eğitimine geçmiş, üniversite tercihi yapacak veya üniversiteye hazırlanan her öğrencinin karşısına çıkan birçok terim ve kısaltma vardır. Bunlardan birisi olan İÖ kısaltması ne demektir? Hep birlikte bakalım...

İÖ Ne Demek?

Yükseköğretim kurumlarında farklı bölümler ve fakülteler için hazırlanmış bir seçenek olan İÖ, ikinci öğretim anlamına gelir. İÖ Hafta içi örgün eğitim saatlerinde uygun olmayan öğrenciler için farklı saatlerde lisans programlarına eşdeğer bir şekilde hazırlanmış öğretim programıdır.

İkinci öğretim yani İÖ çoğu üniversitede akşam saatlerine ayarlanmış öğretim programıyla işlerken bazı üniversitelerde hafta sonu öğretim programlarıyla işler.

Üniversite Eğitiminde İÖ Kısaltmasının Açılımı Ve Anlamı Nedir?

Üniversite eğitimine başlayacak ve tercihte bulunacak öğrencilerin ilk karşısına çıkan tercih seçeneklerinden birisi olan İÖ' nün açılımı ikinci öğretimdir, anlamı ise normal örgün öğretim programına alternatif ikinci bir öğretim programıdır.

Bazı sebeplerden ötürü, örgün öğretim programına katılamayacak olan öğrenciler için hazırlanmış olan ikinci öğretim programını tercih eden öğrenciler normalden fazla harç ücreti ödemekle yükümlüdürler.