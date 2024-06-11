İpe Un Sermek Ne Demek? İpe Un Sermek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

"İpe un sermek" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yapılması gereken işler için bahane üretmek ve bu durumlara engel koymak gibi anlamlar taşıyan ipe un sermek deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; ipe un sermek deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

İPE UN SERMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Yapılması gereken bir iş konusunda türlü bahaneler üretmek, bazı sebepler ileri sürerek engel koymak.

İPE UN SERMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Bir isteği yerine getirmemek, bir işi yapmamak için geçersiz birtakım nedenler, engeller göstermek.

İPE UN SERMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ