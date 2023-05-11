İpsala Sınır Kapısı Nerede? İpsala Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır, Hangi İle Bağlı?

İpsala Sınır Kapısı nerede diye merak edenler için bu yer, Yunanistan hudut sınırında bulunur. İpsala Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır diye soranlar, bulunduğu yerden anlaşılacağı üzere önce Balkanlar'a ve daha sonra da Avrupa'ya geçmeyi sağlar. Özellikle ülkemizin doğusundan yola çıkanlar için İpsala Gümrük Kapısı nerede sorusu merak uyandırıcıdır. İpsala Sınır Kapısı hangi ile bağlı ve oraya nasıl ulaşılır? İşte detaylar…

İpsala Sınır Kapısı Nerededir?

Türkiye'nin Yunanistan ile olan hudut sınırı üzerinde bulunan İpsala Sınır Kapısı, Edirne'ye bağlı İpsala ilçesinde yer alır. İki ülkeyi birbirine bağlayan noktalardan biri olan "İpsala Köprüsü"nün çok yakınında olan bir alandadır. Sınır kapısı, 11,000 m2 gibi bir bölgeyi kaplar ve karşısında Yunanistan Kipi Gümrüğü bulunur. Sınır kapısının inşasına, 1956 yılında başlanmış ve 10 Temmuz 1961'de tamamlanarak hizmete açılmıştır. Edirne'deki 5 sınır kapısından biridir ve yoğun olarak tır taşımacılığı yapılır. Sadece ticari faaliyet yapan tır ve kamyonların değil, aynı zamanda şahsi araçları ile yolculuğa çıkan kişilerin de geçiş noktalarından biridir. İpsala Gümrüğü, sahip olduğu 5 giriş ve 5 çıkışı ile Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş sınır kapılarındandır.

İpsala Sınır Kapısı'na Nasıl Gidilir?

Her yıl birçok turistin geçiş yaptığı İpsala Sınır Kapısı, alışveriş ve günübirlik gezi için gelenlerin de kullandığı bir yerdir. Yunanistan ile Türkiye arasındaki bir bağlantı noktası olan bu sınıra ulaşmak için öncelikle Edirne'ye varmak gerekir. İstanbul'a kara yolu ile 3 saatlik bir mesafede bulunan İpsala Sınır Kapısı'na gitmek için Edirne-İstanbul yolu kullanılır. Başkent Ankara'dan yola çıkacak olanların, Ankara-İstanbul ve Trakya yollarını kullanmaları gerekir. Ankara ile Edirne arası 570 km'dir ve 6-7 saat sürer. İzmir'den gidecekler, Çanakkale-İzmir veya Çanakkale-Edirne yollarından birini tercih edebilir. Yaklaşık 7 saat süren yolculuk sırasında 540 km yol katedilir. İpsala Sınır Kapısı'ndan geçiş için gereken evraklar arasında, pasaport, schengen vizesi, uluslararası sürüş belgesi, yeşil sigorta ve yurt dışı harç pulu bulunur.