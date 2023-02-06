İptidai Ne Demek? İptidai Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Hem günlük hayatta hem de okul hayatında pek çok insanın karşısına farklı kelimeler çıkabiliyor. Sözcük dağarcığını geliştirmek, kelime oyunlarında da büyük fayda sağlıyor. Peki, iptidai ne demek? Bu yazımızda size özel iptidai ne anlama gelir sorusunun yanıtını detaylı bir şekilde inceledik. İptidai cümle içinde kullanımı ile dikkat çeken bir kelime olarak bilinir. Eğer siz de iptidai insan ne demek ve iptidai toplum ne anlama gelir diye merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

İptidai Ne Demek?

İptidai kelimesi Türkçeye Arapça dilinden geçmiştir. İptidai kelimesinin TDK sözlüğü üzerindeki anlamı ise şu şekilde verilmiştir:

İlkel

İlkokul

İptidai toplum ise şu anlama gelir:

Yazılı kültürü bulunmayan, şehirleşmemiş, sanayileşmemiş tarım toplumu.

İptidai insan ise şu anlama gelir:

İlk adam

İptidai Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İptidai kelimesini sohbet esnasında, televizyonda ya da okulda duymuş olabilirsiniz. Yeni öğrenmiş olduğunuz bu kelimeyi cümle içerisinde kullanmak istiyorsanız, nasıl kullanacağınızı da merak edebilirsiniz. Bunun için aşağıda iptidai kelimesinin cümle içinde kullanımına dair örnekleri bulabilirsiniz: