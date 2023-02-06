Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İptidai Ne Demek? İptidai Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:18 Son Güncelleme: 6.2.2023 09:18

İptidai Ne Demek? İptidai Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçe, kelime dağarcığı açısından zengin bir dil olarak biliniyor. Bu nedenle de sohbet sırasında daha önce duyulmamış çeşitli kelimelere denk gelinebiliyor. Böylesi kelimelerden biri de iptidai. Bu kelimeyi ilk kez duyanlar iptidai ne demek diye merak ediyor. Bu yazımızda sizin için iptidai ne anlama gelir ve iptidai cümle içinde kullanımı nasıl olur gibi soruların yanıtlarını derledik. Yazımızın devamında iptidai insan ne demek ya da iptidai toplum ne anlama gelir gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

İptidai Ne Demek? İptidai Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Hem günlük hayatta hem de okul hayatında pek çok insanın karşısına farklı kelimeler çıkabiliyor. Sözcük dağarcığını geliştirmek, kelime oyunlarında da büyük fayda sağlıyor. Peki, iptidai ne demek? Bu yazımızda size özel iptidai ne anlama gelir sorusunun yanıtını detaylı bir şekilde inceledik. İptidai cümle içinde kullanımı ile dikkat çeken bir kelime olarak bilinir. Eğer siz de iptidai insan ne demek ve iptidai toplum ne anlama gelir diye merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

İptidai Ne Demek?

İptidai kelimesi Türkçeye Arapça dilinden geçmiştir. İptidai kelimesinin TDK sözlüğü üzerindeki anlamı ise şu şekilde verilmiştir:

  • İlkel

  • İlkokul

İptidai toplum ise şu anlama gelir:

  • Yazılı kültürü bulunmayan, şehirleşmemiş, sanayileşmemiş tarım toplumu.

İptidai insan ise şu anlama gelir:

  • İlk adam

İptidai Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İptidai kelimesini sohbet esnasında, televizyonda ya da okulda duymuş olabilirsiniz. Yeni öğrenmiş olduğunuz bu kelimeyi cümle içerisinde kullanmak istiyorsanız, nasıl kullanacağınızı da merak edebilirsiniz. Bunun için aşağıda iptidai kelimesinin cümle içinde kullanımına dair örnekleri bulabilirsiniz:

  • İptidai seviyelere inen bireyler için yapacak bir şey yok.

ARKADAŞINA GÖNDER
İptidai Ne Demek? İptidai Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA