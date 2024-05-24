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Giriş Tarihi: 24.5.2024 16:28 Son Güncelleme: 24.5.2024 16:28

Irak Eş Anlamlısı Nedir? Irağın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Irak sözcüğü çoğu zaman ülke ismi olarak bilinir, ancak ırak kelimesi Arapça kökenli uzaklaşmak fiilinden türemiş bir kelimedir. Dilimizdeki pek çok kelime gibi ırak kelimesinin de eş anlamlısı vardır. Irak eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını bilmek, ayrıca ırağın eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak kelime haznesini genişletecektir.

Irak Eş Anlamlısı Nedir? Irağın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizin oldukça zengin olmasından dolayı pek çok sözcüğün eş anlamlısı da mevcuttur. Eş anlamlısı olan sözcüklerden biri de ırak kelimesidir. Irak kelimesinin eş anlamlısı bulmacalarda, Türkçe derslerinde yahut günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkabilir. Bu durumda ırak eş anlamlısı nedir sorusu gündeme gelmektedir. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler için ırağın eş anlamlısı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında detaylara yer verdik.

Irak Eş Anlamlısı Nedir?

Çoğu zaman ırak sözcüğü bir Ortadoğu ülkesinin ismi olarak akılda kalmaktadır. Irak kelimesi sözlüklerde, mesafenin çok ve uzak olduğu anlamlarına gelmektedir. Birçok sözcükte olduğu gibi ırak kelimesinin de eş anlamlısı vardır. 'Uzak' sözcüğü ırağın eş anlamlısıdır.

Irağın Eş Anlamlısı Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını cümle içinde kullanım örnekleri ile çok daha rahat kavrayabiliriz. Cümle içinde kullanım örnekleri kelimelerin hafızamızda kalmasına oldukça yardımcı olan bir yöntemdir. Irak sözcüğünün eş anlamlısı uzak kelimesinin cümle içinde kullanım örneklerinden bazıları;

  • Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur.

  • Uzak diyarlardan sevgili yakınlarımız gelecek.

  • İnsan ömür bitmeden uzak ülkeler görüp, gezmeli.

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Irak Eş Anlamlısı Nedir? Irağın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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