Irak Para Birimi Nedir? Irak Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Orta Doğu ülkelerinden birisi olan Irak zengin bir petrol rezervine sahiptir. Ülkenin ekonomik kaynaklarının yüzde altmışını petrol ticareti oluşturmaktadır. Bu sayede ihracat yani dış ticaret oranı oldukça yüksek ama aynı zamanda ithalat da yapmakta olan Irak ülkesinin para birimi, ekonomi takipçileri tarafından oldukça merak edilmektedir. Irak para birimi kaç TL'dir? Irak para birimi sembolü nedir? İşte detaylar...

Irak Para Birimi Nedir?

Irak ülkesinin resmi para birimi Irak Merkez Bankası tarafından piyasaya dağıtılan Irak Dinarı'dır. Irak Dinarının alt birimi ise 'fils'tir lakin enflasyon sebebi ile filsler kullanımdan kalkmıştır.

Irak Dinarına ait 50, 250, 500, 1,000, 5,000, 10.000, 25.000 ve 50.000 dinar olmak üzere 8 adet banknot para vardır. Banknotların yüzlerinde Irak'a ait tarihi ve kültürel yapıların resimleri vardır.

Irak Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ile Irak arasında yıllar yılı süregelen bir ticaret ortaklığı vardır. Özellikle son on yılda Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin ilk on sıralamasında Irak'ta vardır. Irak'ın ise özellikle petrol mamulleri ve altın ithalatı yaptığı ülkelerden birisi de Türkiye'dir.

İki ülke arasında yapılan ticaretin yanı sıra sınıf komşusu olması ve sıklıkla giriş çıkış yapılması sebebi ile Irak para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği sıklıkla merak edilir. 1 Irak Dinarı yaklaşık 0.0099 Türk Lirasına tekabül eder.

Irak Para Birimi Sembolü Nedir?

Dünya borsalarında ülkelerin para birimlerinin uluslararası kodu ve sembolleri vardır. Irak Dinarının uluslararası para kodu lQD şeklinde, sembolü ise ع.د şeklindedir.