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Giriş Tarihi: 20.4.2022 15:00 Son Güncelleme: 20.4.2022 15:00

Irak Para Birimi Nedir? Irak Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Irak Para Birimi Nedir? Irak Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Dünya genelinde her ülkenin tıpkı resmi dili gibi resmi para birimi vardır. Ekonomi ve borsa haberlerinde sıkça duyduğumuz para birimleri ait oldukları ülkenin ekonomisi ve dünya ekonomisindeki yeri hakkında bilgi verir. Diğer ülkelerin para birimlerini öğrenmek dünya ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmamıza dolayısıyla da genel kültürümüzü geliştirmeye fayda sağlar. Güney Doğu sınır komşumuz ülkelerinden olan Irak Cumhuriyeti’nin de resmi para birimi mevcuttur. Peki, Irak para birimi nedir? Irak para birimi sembolü nedir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derlediğimiz içerikte bulabilirsiniz.

Orta Doğu ülkelerinden birisi olan Irak zengin bir petrol rezervine sahiptir. Ülkenin ekonomik kaynaklarının yüzde altmışını petrol ticareti oluşturmaktadır. Bu sayede ihracat yani dış ticaret oranı oldukça yüksek ama aynı zamanda ithalat da yapmakta olan Irak ülkesinin para birimi, ekonomi takipçileri tarafından oldukça merak edilmektedir. Irak para birimi kaç TL'dir? Irak para birimi sembolü nedir? İşte detaylar...

Irak Para Birimi Nedir?

Irak ülkesinin resmi para birimi Irak Merkez Bankası tarafından piyasaya dağıtılan Irak Dinarı'dır. Irak Dinarının alt birimi ise 'fils'tir lakin enflasyon sebebi ile filsler kullanımdan kalkmıştır.

Irak Dinarına ait 50, 250, 500, 1,000, 5,000, 10.000, 25.000 ve 50.000 dinar olmak üzere 8 adet banknot para vardır. Banknotların yüzlerinde Irak'a ait tarihi ve kültürel yapıların resimleri vardır.

Irak Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ile Irak arasında yıllar yılı süregelen bir ticaret ortaklığı vardır. Özellikle son on yılda Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin ilk on sıralamasında Irak'ta vardır. Irak'ın ise özellikle petrol mamulleri ve altın ithalatı yaptığı ülkelerden birisi de Türkiye'dir.

İki ülke arasında yapılan ticaretin yanı sıra sınıf komşusu olması ve sıklıkla giriş çıkış yapılması sebebi ile Irak para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği sıklıkla merak edilir. 1 Irak Dinarı yaklaşık 0.0099 Türk Lirasına tekabül eder.

Irak Para Birimi Sembolü Nedir?

Dünya borsalarında ülkelerin para birimlerinin uluslararası kodu ve sembolleri vardır. Irak Dinarının uluslararası para kodu lQD şeklinde, sembolü ise ع.د şeklindedir.

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Irak Para Birimi Nedir? Irak Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?
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