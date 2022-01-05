İran Hangi Kıtada? İran Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

İran nerede, hangi yarım kürede yer almaktadır sorularının cevabını detaylı şekilde sizler ile paylaşacağız. Türkiye'nin komşularından birisi olan İran dünyanın önde gelen devletleri arasında kendisine yer edinebilmektedir.

İran Hangi Kıtada?

İran dünyanın hangi bölgesinde sorusuna ise şu şekilde cevap vermek mümkündür; Üniter başkanlık sistemli teokratik cumhuriyet sistemi ile yönetilen ve 83 milyon nüfusa sahip olan İran İslam Cumhuriyeti, asya kıtasında yer almaktadır. Güney Batı Asya'da yer alan İran, Basra körfezi, Umman körfezi ve Hazar denizi ile çevrilidir.

İran'ın başkenti ise Tahran'dır. Tahran başkentli İran; Türkiye, Azerbaycan, Irak, Ermenistan, Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan ile komşuluk yapmaktadır. İran'ın resmi dili ise Farça'dır.

İran Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

Dünyanın en eski uygarlıklarından birisine sahip olan İran, kuzey yarım kürede yer almaktadır. Bölgesel olarak güçlü bir devlet olan İran, jeostratejik öneme sahip bir coğrafi konuma sahiptir. İran'da çok fazla sayıda etnik grup vardır. Özellikle Azeriler'in sayısı çok fazladır ve nüfusun neredeyse yüzde 16'sına tekabül etmektedir.

İran hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır diye sorulduğunda ise bu soruya asya kıtasında yer alır diye net bir cevap verebiliriz. İran Ortadoğu diye tabir edilen bölgenin önemli güçlerindendir. Bu coğrafyada ki ülkelerde bazı istikrarsızlıklar ve otorite boşlukları olsada İran bu devletlere göre çok daha güçlü ve nizam içerisinde bir ülkedir. Ekvator çizgisinin kuzeyinde yer alan İran, Türkiye'nin de en önemli komşularından birisidir.

İran'ın iklimi hakkında da bilgi vermek gerekirse kurak ve yarı kurak bir iklime sahip olduğunu söyleyebiliriz. İran'ın güçlü bir devlet olmasına sebep olan en önemli etmen ise petrol kaynaklarıdır. Birçok ülke tarafından ambargoya uğrasa da petrol sayesinde kendi kendisine yetebilmektedir.