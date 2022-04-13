İran Para Birimi Nedir? İran Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Orta Doğu bölgesinde yer alan İran aynı zamanda ülkemizin doğu sınır komşusudur. Çevresindeki ülkelerle ithalat ihracat ilişkisi olan İran'ın ülke ekonomisinin en büyük gelir kaynağı petrol ve gaz ihracatıdır. Bu sebepler doğrultusunda İran para birimi sıklıkla merak edilen para birimlerindendir. Peki, İran para birimi sembolü nedir? İran para birimi nedir? İşte detaylar...

İran Para Birimi Nedir?

İran resmi para birimi 1932 yılından bu yana tedavülde olan İran Riyalidir. İran Riyalinin diğer para birimleri ile karşılaştırma yapıldığında fazlaca bir değeri yoktur. İran Riyaline ait madeni paralara 'dinar' ismi verilmiştir, lakin İran Riyali değeri düşük bir para birimi olduğu için dinarların kullanım alanı yoktur.

İran Riyaline ait 4 banknot para vardır; bunlar 1000, 2000, 10.000 ve 20.000 Riyalidir ve banknot olarak değil banka çeki olarak kullanılan 50.000 ve 100.000 Riyal vardır.

İran Para Birimi Kaç TL'dir?

İran ile ülkemiz arasında vize şartı olmaması sebebi ile turist alışverişleri mevcuttur, aynı zamanda iki ülke arasında gerçekleşen ithalat ve ihracat ilişkisi olmasından dolayı İran para biriminin kaç Türk Lirasına eşit olduğu araştırılan konulardan birisidir.

İran Riyali değeri düşük bir para olduğu için haliyle fazla İran Riyali bile tatmin edici bir Türk Lirasına tekabül etmez. 1 İran Riyali yaklaşık olarak 0.00035 Türk Lirasına tekabül eder.

İran Para Birimi Sembolü Nedir?

İran Riyalinin de diğer ülkelerin resmi para birimleri gibi uluslararası para kodu ve sembolü vardır. İran Riyalinin para kodu IRR şeklinde, sembolü ise ﷼ şeklindedir.