İran’da Saat Kaç? Türkiye İran Saat Farkı İle Tahran’da Şu An Saat Kaç?

İran'ın güneyinde Umman Körfezi ve Basra Körfezi bulunuyor. Kuzeyde ise Hazar Denizi yer alıyor. Bunların yanında Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Irak ve Ermenistan ile karadan sınırlara sahiptir. Ülke uluslararası birçok kuruma üyedir. Bu da İran'ı önemli ülkelerden bir haline getiriyor. Enerji güvenliği, doğalgaz ve petrol nedeniyle İran oldukça önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle de ülkedeki saat farklılıkları ve anlık olarak saatin kaç olduğu merak edilen konulardır. Türkiye İran saat farkı ile Tahran'da şu an saat kaç sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

İran'da Saat Kaç?

İran'da saat Türkiye'den daha da ileridedir. Bu durum her iki ülkenin de coğrafi konumundan kaynaklı bir durumdur. İran'da saat hesaplaması özellikle seyahat edecek olan kişiler için önemlidir. Bunun yanında ticari faaliyetler de yine saat farklılıklarından etkilenmektedir.

İran Türkiye Saat Farkı

İran ve Türkiye arasındaki saat farkı birçok ülkeye göre çok daha azdır. Bu da iki ülkenin boylamlarının birbirine yakın olmasından kaynaklı bir durumdur. İki ülke arasındaki saat farkı 1 saat 30 dakikadır. Önde olan ülke ise İran'dır.

İran Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

İran ve Türkiye arasında 1.5 saatlik bir zaman farkı bulunur. Bu fark iki ülkenin birçok farklı ilişkisine etki etse de basit bir saat hesaplaması ile saat farkından kaynaklı sorunlar çözülebilmektedir.

Türkiye İran Saat Farkı ile Tahran'da Şu An Saat Kaç?

Türkiye İran saat farkı ile Tahran'da ki saat farkı kolaylıkla hesaplanabilir. Türkiye saatine 1 saat 30 dakika eklemek Tahran'daki saati hesaplamak için yeterlidir. Eğer Tahran'daki birisi Türkiye saatini hesaplamak isterse Tahran saatinden 1 saat 30 dakika çıkarabilir.