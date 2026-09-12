İran’daki Türk öğrencilere eğitimlerini Türkiye’de sürdürme imkanı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinin aksamaması amacıyla düzenleme yapıldı.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 27 Ağustos'taki toplantısında alınan kararla, İran'daki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin, belirlenen şartları sağlamaları halinde Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmelerine, yatay geçiş şartlarını karşılamayan öğrencilerin ise özel öğrenci statüsünde eğitimlerine devam edebilmelerine imkan sağlandı.

Karar, 10 Eylül'de tüm üniversitelere bildirildi.

Başvurular, belirlenen şartlar çerçevesinde değerlendirilecek

Düzenleme kapsamında İran'daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin yatay geçiş başvuruları, belirlenen şartlar çerçevesinde değerlendirilecek.

Öğrencilerin, kayıt oldukları yılda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmiş olmaları gerekiyor.

Başvurularda, programın ilgili yıldaki başarı sırası veya taban puanı dikkate alınacak. Özel yetenek programlarında ise ilgili yılda ilan edilen merkezi sınav puanı esas alınacak.

İran'daki programlara SAT, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level, Uluslararası Bakalorya (IB), Avusturya Matura Diploması ve İtalya Maturita Diploması gibi uluslararası sınavlarla kayıt yaptıran öğrenciler de belirlenen şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilecek.

Kontenjanları üniversiteler belirleyecek

Yatay geçiş kontenjanları, Türkiye'deki üniversiteler tarafından diploma programı bazında belirlenecek.

Bu kontenjanlar, ortaöğretimini Türkiye'de tamamlayan öğrenciler için bir diploma programında sınıf ayrımı gözetilmeksizin yüzde 40'ını geçemeyecek.

İran'da alınan ders ve kredilerin Türkiye'deki karşılığı ise öğrencinin yatay geçiş yaptığı üniversitenin intibak komisyonu tarafından belirlenecek.

Başvurular 14-18 Eylül'de

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi öncesinde İran'daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran ve yatay geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler, 14-18 Eylül'de ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurabilecek.

Üniversiteler sonuçları 25 Eylül'e kadar ilan edecek. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 28-29 Eylül'de yapılacak.

Boş kalan kontenjanlar için yedek aday listeleri 30 Eylül'de açıklanacak ve yedek adayların kesin kayıtları ise 1-2 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Yatay geçiş yapamayanlara özel öğrencilik imkanı

Yatay geçiş şartlarını karşılamayan ancak İran'daki tanınan bir yükseköğretim kurumunun örgün eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler de Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitimlerine devam edebilecek.

Özel öğrencilik başvurularında, öğrencinin programı, akademik durumu, kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre, kayıtlı olduğu üniversitenin onayı ve başvurulan üniversitenin akademik takvimi dikkate alınacak.

Özel öğrenciler, eğitim gördükleri üniversitenin ders, sınav ve disiplin kurallarına tabi olacak. Bu kapsamda öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren onaylı belge verilecek ancak özel öğrencilik yoluyla diploma veya ünvan elde edilemeyecek.

Özel öğrencilikten yararlanmak isteyen öğrenciler ise 1-2 Ekim'de gerekli belgelerle birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuracak.

Ukrayna'daki öğrenciler için de benzer uygulama yapılmıştı

YÖK, savaş nedeniyle eğitimleri kesintiye uğrayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin Türkiye'de eğitimlerine devam edebilmeleri için daha önce de benzer bir uygulamayı Ukrayna'daki savaşın ardından hayata geçirmişti.

Böylece YÖK, 2022'de Ukrayna'daki savaş nedeniyle eğitimleri kesintiye uğrayan öğrenciler için uyguladığı yatay geçiş ve özel öğrencilik imkanını, 2026'da İran'daki öğrenciler için de benzer çerçevede yeniden uygulamaya koydu.