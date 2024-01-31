İran’ın Eski Adı Nedir? İran’ın Eski İsimleri ve Tarihleri

İran, Orta Doğu'nun tarihî, kültürel ve coğrafi açıdan zengin bir ülkesidir. Ülkenin geniş toprakları, dağlık bölgeleri, verimli ovaları ve çöl alanlarıyla çeşitli iklimlere ev sahipliği yapmaktadır. İran, dünya üzerindeki en eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölgede bulunması nedeniyle tarih boyunca büyük uygarlıkların merkezi olmuştur. İran'ın eski adı nedir, İran'ın eski isimleri ve tarihleri nedir bilmek, ülkenin tarihinde kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

İran'ın Eski Adı Nedir?

İran'ın eski adları, tarih boyunca pek çok döneme tanıklık etmiş ve ülkenin kimliğinin evriminde önemli rol oynamıştır. Binlerce yıl boyunca, bu topraklar Pers İmparatorluğu ve Acemistan adları altında anılmıştır. MÖ 6. yüzyıldan itibaren Pers İmparatorluğu olarak bilinen bu coğrafya, tarih sahnesinde büyük medeniyetlere ve imparatorluklara ev sahipliği yapmıştır.

Ancak, tarih 1935 yılını gösterdiğinde, Rıza Şah Pehlevi, ülkenin adında önemli bir değişiklik talep etmiştir. Uluslararası topluluğa hitap ederken "İran" adını kullanmalarını istemiştir.

İran'ın Eski İsimleri ve Tarihleri Nedir?

İran, tarih boyunca birbirinden farklı hanedanlıklar, imparatorluklar ve devletlerin etkisi altında kalarak bugünkü zengin tarihî mirasını oluşturmuştur.

İran'ın en eski bilinen adı Elam'dır. Elamlılar, M.Ö. 3200-539 yılları arasında İran Platosu'nun batı ve güneybatı bölgelerinde hüküm sürmüş, Antik Yakın Doğu'da güçlü bir medeniyet oluşturmuşlardır. Elamlıların yerini alan Medler, M.Ö. 625'te İran'ı siyasi birliğe kavuşturarak ilk İran İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. Medlerin ardından gelen Ahamenişler, M.Ö. 550-330 yılları arasında dünya tarihindeki ilk büyük imparatorluklardan birini kurarak üç kıtaya hükmetmişlerdir. Bu imparatorluk, Pers İmparatorluğu olarak da bilinir. Ahameniş İmparatorluğu'nun sonunu getiren Makedonya Krallığı, M.Ö. 330'da İran'ı fethederek Helenistik dönemi başlatmıştır.

Makedonya'nın ardından gelen Selevkos İmparatorluğu, M.Ö. 312-63 yılları arasında İran'ın birçok bölgesini kontrol etmiştir. Selevkos İmparatorluğu'nun rakiplerinden biri olan Part İmparatorluğu, M.Ö. 247-224 yılları arasında doğu İran'ı ele geçirerek Roma İmparatorluğu ile çeşitli savaşlara girmiştir. Partlar'ın yerini alan Sasaniler, MS 224-651 yılları arasında İran'ı yöneterek Zerdüştlük dinini yaymış ve kültürü geliştirmiştir. İslam Devrimi, MS 633-654 yılları arasında gerçekleşmiş ve Müslüman Araplar'ın İran'ı fethetmesiyle İslamlaşma sürecini başlatmıştır.

Türk hükümdarlar, 10. yüzyıldan itibaren İran'da egemenlik kurmuş; Gazneliler, Selçuklular, Harezmşahlar, Moğollar, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safeviler gibi önemli hanedanlıklar İran'ın tarihinde etkili olmuştur. Safeviler, 1501-1736 yılları arasında Şii İslam'ı resmi din olarak kabul ederek İran'ı yönetmiş ve kültürel anlamda önemli gelişmeler sağlamıştır. İslam Devrimi, 1979 yılında gerçekleşerek İran'ı bir İslam Cumhuriyeti haline getirmiş, Şah'a karşı yapılan bu devrim modern dönemin başlangıcını işaret etmiştir.

İran'ın bu zengin tarihi, çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyarak günümüze kadar uzanmaktadır.