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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:50

İri Eş Anlamlısı Nedir? İri Kelimesinin Eş Anlamlısı

İri Eş Anlamlısı Nedir? İri Kelimesinin Eş Anlamlısı

Günlük hayatta bazı nesnelerin boyutundan bahsederken küçük, dar, geniş ve iri gibi sözcükler kullanabilmekteyiz. Bu sözcükler arasından iri sözcüğünün de bir eş anlamlısı bulunmaktadır. Bulmacalarda ya da metin yazarken kullanmamız gerekebilen iri sözcüğünün eş anlamlısı nedir? İşte irinin eş anlamlısı….

Bazı kelimelerin eş anlamlılarını kullanmak, sözlü ya da yazılı bir metne farklılık katmak için işimize yarayabilir. Bu kelimelerden biri de iri kelimesidir. Öz Türkçe bir kelime olan iri kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir?

İRİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

İri kelimesini eş anlamlısı "Büyük" kelimesidir. Büyük kelimesi de iri kelimesi gibi Öz Türkçe bir kelimedir.

İri ve büyük kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu kelimeler eş anlamlı yani anlamdaş oldukları için cümlede birbirlerinin yerine kullanılırken herhangi bir anlam bozukluğuna sebep olmazlar.

İri kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "large", "big" ve "massive" kelimeleridir.

İRİ KELİMESİNİN ANLAMI

İri kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı şudur:

Olağandan daha büyükçe, daha hacimli.

İRİ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Amcam çok iri yapılı bir adamken babam çok daha zayıftı.
  • Elmalar çok iri ve sert oldukları için yerken zorlandı.
  • Oldukça iri bir böcek bana doğru geldiği için çığlık attım.

İRİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Büyük ekran bir televizyon almak çok iyi bir karardı.
  • Daha büyük bir eve yerleşmek yıllardan beri hayalim.
  • Doğum günü için büyük bir sürpriz hazırladık.

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İri Eş Anlamlısı Nedir? İri Kelimesinin Eş Anlamlısı
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