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Giriş Tarihi: 7.11.2021 10:51 Son Güncelleme: 7.11.2021 10:51

İri Zıt Anlamlısı Nedir? İri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

İri Zıt Anlamlısı Nedir? İri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Cümle içerisinde her kelimenin belirli bir görevi ve anlam özellikleri bulunmaktadır. İri kelimesinin de kendine özgü bazı anlam kapasitesi vardır. İri kelimesinin en çok kullanılan anlamı, boyutları normalden küçük ifadesidir. İri kelimesi günümüzde çok sık olmasa da kullanılan bir kelimedir. Ayrıca iri kelimesinin diğer bir özelliği ise pek çok canlı ve cansız varlıklar için kullanılmasıdır. İri kelimesinin zıt anlamlısı da büyük önem taşımaktadır. Buna göre iri zıt anlamlısı nedir? İşte iri kelimesinin zıt anlamlısı…

İri kelimesi çoğunlukla bir ismin önüne gelerek o ismi nitelemekle görevlidir. Bu durumda iri kelimesinin cümle içerisindeki görevi sıfattır. Bunlara ek olarak iri kelimesinin anlam dağarcığı çok geniş değildir. Sadece bir tane gerçek anlamıyla kullanılan anlamı bulunmaktadır.

İRİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre, iri kelimesinin bazı anlam özellikleri bulunmaktadır. Bu açıdan baktığımızda iri kelimesinin kendine özgür bir tane anlamı bulunmaktadır. Türkçedeki diğer kelimelere nazaran daha az anlam kapasitesine sahiptir. Buradan da anlaşılacağı gibi iri kelimesinin anlam özellikleri çok da kuvvetli değildir. Bu bilgilere ek olarak iri kelimesinin belirli anlam biçimleri de bulunmaktadır. İri kelimesi cümle içerisinde gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Bunlara bakarak iri kelimesinin anlamı aşağıdaki gibidir:

  • Benzerlerinden ya da olağandan daha oylumlu, daha yapılı, daha büyük olan, olağan ölçüleri aşan, kocaman.

İRİ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

İri kelimesinin anlam kapasitesine bakıldığında, oldukça zayıf bir kelime olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde ortalama bir kullanıma sahip olmasına rağmen anlam özellikleri çok gelişmemiş bir sözcüktür. İri kelimesinin ayrıca anlam ilişkilerini incelediğimizde, karşımıza zıt anlam çıkmaktadır. İri kelimesine nazaran bu kelimenin zıt anlamlıları Türkçede daha fazla kullanılmaktadır. İri kelimesinin zıt anlamlıları 'ufak, küçük' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi kavramak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

  • İri bir meyve tanesini gözüne kestirmişti.
  • Bu ayakkabılar bana artık çok küçük geliyor.
  • Yaptığınız ufak hataları görmezden geldiğimi sanmayın.

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İri Zıt Anlamlısı Nedir? İri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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