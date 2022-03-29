İrite Ne Demek? İrite Kelimesinin Tdk’ya Göre Anlamı Ve Yazılışı Nedir?

İrite kelimesi hem günlük hayatımızda hem de sosyal medya mecralarında sıkça kullandığımız bir kelimedir. Sosyal medya deyince yeni bir kelime gibi algılanabilir lakin irite kelimesi uzun yıllardır kullandığımız bir kelimedir. TDK' ya göre iki anlamı olan irite ne demektir? İşte ayrıntılar...

İrite Ne Demek?

Dilimize sonradan Fransızcadan geçmiş, hoşlanmamak ve kaçınmak anlamına gelen Latince "ritare" kelimesinden türemiş olan irite kelimesi rahatsız olmayı, sinirlenmeyi ve itici gelen durumları ifade eden bir sözcüktür. İrite kelimesinin örnek cümle içinde kullanımı;

Bu ortamdaki para muhabbeti herkesi irite etti.

Babamı en irite eden şey dağınıklık ve müsrifliktir.

İrite Kelimesinin TDK'ya Göre Anlamı Ve Yazılışı Nedir?

İrite kelimesinin TDK' ya göre iki anlamı vardır. İlk anlam; rahatsız olunan, itici gelen ve hoşlanılmayan durumlar anlamına gelir. Örneğin;

Böyle bir sürprizin seni irite edeceğini hiç tahmin etmezdim.

Tıp alanında kullanılan irite kelimesinin anlamı ise tahriş olmak, deride döküntü ve kızarıklık anlamına gelir.

İrite kelimesinin doğru yazılışı " irite" şeklindedir.