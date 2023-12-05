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Giriş Tarihi: 5.12.2023 09:32 Son Güncelleme: 5.12.2023 09:49

“Irkçılık, Ayrımcılık ve Medya” panelde ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen panel ile  “Irkçılık, Ayrımcılık ve Medya” konusu, akademisyen ve hukukçular tarafından masaya yatırıldı. Çözülemeyen ulusal ve uluslararası sorunların ayrımcılığın yükselmesine yol açtığı vurgulanan panelde, medyanın ve özellikle de sosyal medyanın ayrımcı davranışları tetiklediğine dikkat çekildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Irkçılık, Ayrımcılık ve Medya” panelde ele alındı

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder'in yaptığı panelde, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konsey Üyesi ve İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat, İstanbul Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Çoban ile Yakın Doğu Üniversitesi'nden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Köprülü ile İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve Medya Etik Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konsey Üyesi ve İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat medyadaki dil ve söylemlerin önemine değinerek nefret söylemi ve suçuna dair ülkedeki yasal düzenlemelerle ilgili bilgiler paylaştı. YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Medya Etik Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal ise ırkçılık ve ayrımcılık bağlamında Medya Etik Kurulu'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Köprülü ise konuyu siyaset ve sistem açısından ele alarak son yıllarda Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve popülist siyasetin ortaya çıkmasındaki temel dinamiklere işaret etti. Panele çevrimiçi olarak bağlanan İstanbul Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Çoban ise ayrımcı söylemlerin hızla yayılmasında sosyal medyanın rolüne değindi.

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“Irkçılık, Ayrımcılık ve Medya” panelde ele alındı
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