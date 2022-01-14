İrlanda Hangi Kıtada Yer Alır? İrlanda Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Bir ada ülkesi olan İrlanda'nın başkenti Dublin'dir. Atlas Okyanusu'na kıyısı olan ülke fiziki olarak düz bir yapıya sahiptir. İşte, İrlanda'ya dair tüm detaylar...

İrlanda hangi kıtada?

İrlanda Avrupa kıtasının batısında, Atlas Okyanusu'nun üzerinde yer almaktadır. Avrupa kıtasındaki ada ülkelerinden biri olan İrlanda'nın 5 milyona yakın nüfusu vardır.

İrlanda Dünya'nın hangi bölgesinde?

İrlanda Dünya'nın kuzey kesimlerinde yer alan ülkedir. Ülkenin tek kara sınırı kuzeydoğudaki Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'dır. Ülkenin batısı Atlas Okyanusu, doğusu İrlanda Denizi, güneydoğusu St George Kanalı, güneyi ise Kelt Denizi ile çevrilidir.

İrlanda hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

İrlanda'nın en büyük geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır.Coğrafi konumu itibari ile ülkede ılıman deniz iklimi hakimdir. Ülke Avrupa kıtası üzerinde yer almaktadır.

İrlanda hangi yarım kürede yer alır?

Dünya üzerinde kuzey bölgelerde yer alan İrlanda konumu itibariyle kuzey yarım kürede yer almaktadır. Genellikle düzlüklerden oluşan ülkede az da olsa dağlar da bulunmaktadır. Ülkenim doğal yapısı günümüzde de korumaya devam etmektedir.