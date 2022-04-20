İrlanda Para Birimi Nedir? İrlanda Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

İrlanda Cumhuriyeti Kuzey Avrupa'da bulunan bir ada ülkesidir. Oldukça az nüfusa sahip olan İrlanda, refah seviyesi yüksek bir ülkedir. İhracat pazarı oldukça geniş olan İrlanda ortalama olarak 280 milyar dolar tutarında ticaret hacmine sahiptir. Dünya genelinde en çok ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz ihracatı yapan İrlanda'nın resmi para birimi nedir? İrlanda para birimi kaç TL'dir? İşte İrlanda para birimi hakkında detaylar...

İrlanda Para Birimi Nedir?

İrlanda ülkesinin resmi para birimi Euro'dur. 2002 yılında Euro'ya geçmeden evvel ülkede kullanılan para birimleri İrlanda Lirası ve İngiliz Dinarı idi.

İrlanda Cumhuriyeti 2002 yılı Ocak ayında Avrupa Merkez Bankası tarafından dağıtılan Euro para birimine geçmiştir. Euro adına 'sent' denilen 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ve 2 Euro olmak üzere 8 madeni paraya, ayrıca 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro olmak üzere 7 banknot paraya sahiptir.

İrlanda Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye ve İrlanda arasında yaklaşık olarak 1 buçuk milyar dolarlık ihracat ithalat hacmi vardır. Ülkemiz İrlanda'dan başlıca olarak tıbbi malzeme ve cihaz alırken, İrlanda ise ülkemizden nakliye araçları, tekstil ve demir sanayi ürünleri ithal etmektedir.

İki ülke arasında genellikle eğitim, seminer ve turizm amaçlı seyahatler gerçekleşmektedir. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ışığında İrlanda para birimi kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilen konulardan birisidir. 1 Euro yaklaşık olarak 15.80 Türk Lirasına tekabül eder.

İrlandalı Para Birimi Sembolü Nedir?

İrlanda'nın kullanmakta olduğu resmi para birimi olan Euro'nun uluslararası para kodu EUR şeklinde, sembolü ise € şeklindedir.