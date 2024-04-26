Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İroni Ne Demek? İroni Yapmak Kelime Anlamı Nedir, Ne Anlama Gelir?
Giriş Tarihi: 26.4.2024 13:57 Son Güncelleme: 26.4.2024 13:57

İroni Ne Demek? İroni Yapmak Kelime Anlamı Nedir, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatımızda kullandığımız sözcüklerden ironi kelime anlamı merak ediliyor. Çoğu kelimenin ne anlam taşıdığını öğrenmek isterken o kelimenin kullandığı yerlerde değişkenlik gösterir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Dilimize Fransızcadan geçen İroni anlamı iki şekildedir. Buna göre; İroni ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? İroni yapmak ne anlama gelir?

İroni Ne Demek? İroni Yapmak Kelime Anlamı Nedir, Ne Anlama Gelir?

İroni kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden biridir. Özellikle eğitim öğretim çağındaki öğrenciler kelimelerin anlamını merak ederek araştırır. İroni kelimesinin edebi anlamı, bir durumun, görünenden veya olması gerekenden farklı şekilde ilerlemesi veya sonuçlanması olarak düşünülebilir. Bu kelimelerden birisi de ironidir. Edebiyatta, edebi incelemelerde de sıklıkla kullanılan buna karşın tam anlamı konusunda kafaların karışık olduğu kavramlardan biridir "ironi" kavramı. İroni ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? İroni yapmak ne anlama gelir?

İRONİ NE DEMEK?

İroni kelimesine TDK sözlüğünde iki farklı açıklama ile yer verilmektedir. Gerçek ile algılanan, ifade edilen ile kast edilen, söylenen ile amaçlanan arasındaki fark ironidir. İroni, dilin en etkili silahlarından biridir.

İroni, söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler.

İRONİ YAPMAK NE ANLAMA GELİR?

Günlük hayatta yaygın olarak karşımıza çıkan ironi aslında bir tiyatro terimi olarak kullanılmaktadır. İroninin ciddi görüntüsü altında, sözlenen sözün çelişkili bir anlam taşıdığı anlaşılmaktadır.

İRONİ NE DEMEK? TDK'YE GÖRE İRONİ ANLAMI

İroni kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

İroni kelimesi Fransızca kökenlidir.

İroni kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Gülmece

- Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme

ARKADAŞINA GÖNDER
İroni Ne Demek? İroni Yapmak Kelime Anlamı Nedir, Ne Anlama Gelir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA