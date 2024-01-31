İrrigasyon Nedir? Tıpta İrrigasyon Yapmak Ne Anlama Gelir?

Bir yaranın enfekte olmaması için solüsyonlarla yıkanması ve durulanması şarttır. Alkol ve tentürdiyot gibi antiseptikler, bakterileri öldürse de yaraların iyileşmesini geciktirebilirler. Bu tip maddeler, yaranın oluştuğu bölgelerin tahriş olmasına ve birtakım alerjik reaksiyonun meydana gelmesine neden olabilir. Yara temizliğinde önemli yöntemlerden biri olduğu için irrigasyon nedir ve tıpta irrigasyon yapmak ne anlama gelir bilmekte fayda vardır.

İrrigasyon Nedir?

Tıbbi bir terim olarak irrigasyon, mide ve kolon gibi vücut boşluğu ile yaraların özel sıvı yardımıyla yıkanması işlemidir. İrrigasyonun bir diğer adı ise lavajdır ve yalnızca uzmanlar tarafından yapılır. Uygulama sırasında yavaş ve sabit bir sıvı akışından yararlanılır. Basıncın iyi ayarlanması oldukça önemlidir, çünkü ulaşılması hedeflenen yerin dışına çıkılmaması gerekir. İrrigasyon için kullanılan solüsyonların sıcaklığının, vücut ısısından biraz daha yüksek olmasına dikkat edilir. Bu sırada meydana gelen kanamayı durdurmak için ise soğuk irrigant kullanılır. İrrigasyon veya lavaj olarak adlandırılan bu işlem, kendi içinde çeşitlere ayrılır. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

Antiseptik lavaj

Bronkoalveoler lavaj

Gastrik lavaj

Periton lavajı

Artroskopik lavaj

Duktal lavaj

Nasal irrigasyon

Mesane irrigasyonu

Kulak lavajı

Basınçlı lavaj

İrrigasyon Suyu Nedir?

Yara temizliği için yapılan irrigasyon uygulamasında kullanılan sıvılar, sulama, yıkama ve durulamaya yöneliktir. Steril oldukları için üstün hijyen sağlarlar ve apirojen su olarak da bilinirler. Enjeksiyonluk su olarak da tanımlanan irrigasyon suyu, enjeksiyonluk preparatlar ile birlikte kullanılabilir. Çözücü veya taşıyıcı işlevi gören bu suyun içinde pirojen yoktur. Çözünen serbest suyun kullanıldığı yerlerde seyreltme amacıyla kullanılır. Buna ek olarak irrigasyon suyu, intravenöz özelliğe sahip olmayan bazı besin karışımlarına eklenir. Yara temizliğinin haricinde bütün cerrahi müdahalelerde irrigasyon suyu veya solüsyonundan yararlanılır. Vücudun birçok bölgesinde kullanıma uygundur ve bakterilerin uzaklaştırılmasında etkilidir.