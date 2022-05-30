İrsali Mesel Nedir? Söz Sanatlarından İrsal-İ Mesel Ne Demek, Örnekleri Neler?

Söz sanatları dendiğinde aklımıza gelen klasik söz sanatları dışında karşımıza çıkan söz sanatları bazen kafa karıştırıcı olabilmektedir. İrsali mesel sık rastlanan bir söz sanatı olmasa da karşımıza çıktığında ne olduğunu anlamamız için irsali mesel örneklerini ve irsali mesel nedir sorusunun cevabını sizler sizin hazırladık.

İrsali Mesel Nedir?

Söz sanatları içinde eski olan ama günümüzde hala kullanılan ve etkisini yitirmemiş bir söz sanatı olarak karşımıza çıkar irsali mesel. Kelime anlamı olarak "irsal" göndermek "mesel" ise atasözü anlamına gelmektedir. Söz sanatlarındaki terimi olarak ise irsali mesel atasözü ile gönderme şeklinde karşımıza çıkar.

İrsali mesel Anlatıma güç kazandırmak ve anlatılmak istenen duygu ve düşünceyi daha güçlü aktarmak için atasözü ya da deyimlerden yararlanması anlamına gelmektedir. Özellikle divan edebiyatında oldukça yaygın olarak kullanılan bu söz sanatı, hala günümüzde de aynı etki ile kullanılmaya devam etmektedir.

İrsali Mesel Örnekleri

Düşünceyi daha etkili hale getirmek için atasözünden yararlanılması anlamına gelen söz sanatlarından irsal-i mesel ile ilgili örnekleri sizin için hazırladık. İşte bazı irsali mesel örnekleri;

N'ola ol kafir-i hüsne havale etsem ağyarı

Meseldir dinsizin elbet gelir hakkından imansız (Neyli)

Meseldir dinsizin elbet gelir hakkından imansız (Neyli) Cihân-ârâ cihân içredir ârayı bilmezler

O mâhiler ki deryâ içredir deryayı bilmezler (Bağdatlı Ruhî)

O mâhiler ki deryâ içredir deryayı bilmezler (Bağdatlı Ruhî) Dinleyen söyleyen kadar arif

Seyreden oynayan kadar hassas.

Seyreden oynayan kadar hassas. Ahd-i vefayı va'd-ı tehi sanmasın ki dost.

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur (Yahya Kemal)

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur (Yahya Kemal) Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından

Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. (Ziya Paşa)