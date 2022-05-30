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Giriş Tarihi: 30.5.2022 16:36 Son Güncelleme: 30.5.2022 16:36

İrsali Mesel Nedir? Söz Sanatlarından İrsal-İ Mesel Ne Demek, Örnekleri Neler?

İrsali Mesel Nedir? Söz Sanatlarından İrsal-İ Mesel Ne Demek, Örnekleri Neler?

Söz sanatları aslında şiirde ya da düz yazıda karşımıza çıksa da hepimiz söz sanatlarına hakim olmadığımız için kafa karışıklıkları yaşayabilmekteyiz. İrsali mesel de söz sanatlarında karşımıza çıkan ve ne olduğu konusunda kafa karıştıran bir söz sanatıdır. Peki, en çok aranan söz sanatlarından biri olan irsali mesel nedir? Kelime olarak da eğitim hayatımız dışında çok duymadığımız söz sanatlarından irsali mesel ne demek size bu yazımızda detaylı olarak açıklayacağız. İşte merak edilen tüm yönleri ile irsali mesel ve irsali mesel örnekleri.

Söz sanatları dendiğinde aklımıza gelen klasik söz sanatları dışında karşımıza çıkan söz sanatları bazen kafa karıştırıcı olabilmektedir. İrsali mesel sık rastlanan bir söz sanatı olmasa da karşımıza çıktığında ne olduğunu anlamamız için irsali mesel örneklerini ve irsali mesel nedir sorusunun cevabını sizler sizin hazırladık.

İrsali Mesel Nedir?

Söz sanatları içinde eski olan ama günümüzde hala kullanılan ve etkisini yitirmemiş bir söz sanatı olarak karşımıza çıkar irsali mesel. Kelime anlamı olarak "irsal" göndermek "mesel" ise atasözü anlamına gelmektedir. Söz sanatlarındaki terimi olarak ise irsali mesel atasözü ile gönderme şeklinde karşımıza çıkar.

İrsali mesel Anlatıma güç kazandırmak ve anlatılmak istenen duygu ve düşünceyi daha güçlü aktarmak için atasözü ya da deyimlerden yararlanması anlamına gelmektedir. Özellikle divan edebiyatında oldukça yaygın olarak kullanılan bu söz sanatı, hala günümüzde de aynı etki ile kullanılmaya devam etmektedir.

İrsali Mesel Örnekleri

Düşünceyi daha etkili hale getirmek için atasözünden yararlanılması anlamına gelen söz sanatlarından irsal-i mesel ile ilgili örnekleri sizin için hazırladık. İşte bazı irsali mesel örnekleri;

  • N'ola ol kafir-i hüsne havale etsem ağyarı
    Meseldir dinsizin elbet gelir hakkından imansız (Neyli)
  • Cihân-ârâ cihân içredir ârayı bilmezler
    O mâhiler ki deryâ içredir deryayı bilmezler (Bağdatlı Ruhî)
  • Dinleyen söyleyen kadar arif
    Seyreden oynayan kadar hassas.
  • Ahd-i vefayı va'd-ı tehi sanmasın ki dost.
    Gözden ırak olan gönülden de ırak olur (Yahya Kemal)
  • Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından

Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. (Ziya Paşa)

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İrsali Mesel Nedir? Söz Sanatlarından İrsal-İ Mesel Ne Demek, Örnekleri Neler?
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