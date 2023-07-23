İş dünyasının içinde eğitim

Ders içeriklerinin sürekli güncel tutulduğunu ve sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturulduğunu belirten Durman "Yükseköğretimde fark yarattığımız noktalardan biri de 'Yetkinlik Geliştirme Programı'. Sürekli değişen ve dönüşen bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Profesyonel hayat ise mezunlardan teorik bilginin yanı sıra bazı kritik bazı yetkinlikleri de edinmiş olarak iş yaşamına atılmalarını bekliyor. Bu anlamda iş dünyasının ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Mezunlarımızın dönüşüme adapte olmuş ve değişimi yönetebilme yetisine sahip bireyler olmalarını istiyoruz. Bugün Beykoz Üniversitesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrencilerin 14 yetkinlikteki düzeyini ölçümlüyor, sonrasında öğrencilere geliştirmeleri gereken yetkinliklere yönelik dersler belirliyoruz" dedi.Deneyimleyerek öğrenmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman "Öğrencilerimizin mezun oldukları zaman hatta öğrencilikleri sırasında, alanları ile ilgili sektörlerde tercih edilen ve istihdamda öncelikli mezunlar olmalarını hedefliyoruz. Uygulamalı eğitimin gücüne inanıyor ve üniversitemizdeki laboratuvar ve atölyelerimizde gerçekleştirdiğimiz eğitimleri ve bunların çıktılarını çok önemsiyoruz. Geri bildirimleri değerlendiriyor ve ders içeriklerini güncel tutuyoruz" bilgisini verdi.