İş dünyasının içinde eğitim

İş hayatını deneyimleyen mezunlar vermeye odaklanan Beykoz Üniversitesi lisans ve önlisans programlarında 7+1 ve 3+1 eğitim modelini uyguluyor. Öğrenciler lisans eğitimlerine 7 dönem okulda, bir dönem iş yerinde, önlisans programlarında ise 3 dönem okulda bir dönem iş yerinde eğitim alıyor. Kariyer Merkezi'nin takip ettiği staj sürecinde öğrenciler üniversite öğrenimleri sırasında iş deneyimi de elde ediyor. Öğrencilerine en az 1 yarıyıl staj yapma imkanı sunan Beykoz Üniversitesi, profesyonel hayatın gerekliliklerini de dikkate alıyor. Uyguladığı 'Yetkinlik Geliştirme Programı' ile 21'inci yüzyıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel ve yönetsel 14 yetkinlikte öğrencilerinin kişisel gelişimlerini de destekliyor. Toplam 52 program ile sürdürülen eğitim öğretim çalışmalarında 21 yüksek lisans, 20 lisans ve 11 önlisans programı yer alıyor.Ders içeriklerinin sürekli güncel tutulduğunu ve sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturulduğunu belirten Durman "Yükseköğretimde fark yarattığımız noktalardan biri de 'Yetkinlik Geliştirme Programı'. Sürekli değişen ve dönüşen bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Profesyonel hayat ise mezunlardan teorik bilginin yanı sıra bazı kritik bazı yetkinlikleri de edinmiş olarak iş yaşamına atılmalarını bekliyor. Bu anlamda iş dünyasının ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Mezunlarımızın dönüşüme adapte olmuş ve değişimi yönetebilme yetisine sahip bireyler olmalarını istiyoruz. Bugün Beykoz Üniversitesi'ne kayıt yaptıran tüm öğrencilerin 14 yetkinlikteki düzeyini ölçümlüyor, sonrasında öğrencilere geliştirmeleri gereken yetkinliklere yönelik dersler belirliyoruz" dediDeneyimleyerek öğrenmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman "Öğrencilerimizin mezun oldukları zaman hatta öğrencilikleri sırasında, alanları ile ilgili sektörlerde tercih edilen ve istihdamda öncelikli mezunlar olmalarını hedefliyoruz. Uygulamalı eğitimin gücüne inanıyor ve üniversitemizdeki laboratuvar ve atölyelerimizde gerçekleştirdiğimiz eğitimleri ve bunların çıktılarını çok önemsiyoruz. Geri bildirimleri değerlendiriyor ve ders içeriklerini güncel tutuyoruz" bilgisini verdi.