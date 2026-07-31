İş dünyasıyla iç içe eğitim modeli

Üniversite tercihi yapacak adaylar için artık yalnızca bölüm seçmek yeterli olmuyor. Öğrenciler, eğitim sürecinde iş dünyasıyla temas kurabilecekleri, uluslararası deneyim kazanabilecekleri ve mezuniyet sonrasında kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapabilecekleri üniversiteleri tercih ediyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi de İstanbul Ticaret Odası'nın köklü birikiminden aldığı güç, uygulama odaklı eğitim modeli ve uluslararası vizyonuyla öğrencilerine bu imkânları bir arada sunuyor. İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kurulan üniversite, "İş Dünyasının Üniversitesi" vizyonuyla eğitim, araştırma ve kariyer gelişimini aynı çatı altında buluşturuyor. Akademik kaliteyi sektör iş birlikleriyle destekleyen üniversite, girişimcilik ekosistemi ve uluslararası öğrenci yapısıyla öne çıkıyor.

İTO'NUN GÜÇLÜ EKOSİSTEMİYLE KARİYERE HAZIRLIK

Üniversitenin en dikkat çeken özelliklerinden biri, dünyanın en büyük ve en köklü ticaret odaları arasında yer alan İstanbul Ticaret Odası'nın bilgi birikimi ve iş ağıyla doğrudan bağlantılı olması.

850 bini aşkın üyeden oluşan bu geniş ekonomik ekosistem sayesinde öğrenciler eğitim hayatları boyunca sektör temsilcileriyle buluşabiliyor, iş dünyasını yakından tanıyabiliyor ve kariyer planlamalarını öğrencilik yıllarında yapabiliyor.

Teorik bilgiyi uygulamayla birleştiren eğitim anlayışı kapsamında öğrenciler staj olanaklarından, sektör buluşmalarından, kariyer etkinliklerinden ve profesyonel iş bağlantılarından yararlanırken mezuniyet öncesinde iş hayatına hazırlanma fırsatı elde ediyor.

KARİYER VE NETWORK AVANTAJI

Üniversite, öğrencilerine yalnızca akademik bilgi değil aynı zamanda güçlü bir kariyer ağı da sunmayı hedefliyor. İstanbul Ticaret Odası'nın iş dünyasıyla kurduğu yakın ilişkiler sayesinde öğrenciler eğitimleri sırasında staj ve kariyer fırsatlarına ulaşabiliyor.

Kariyer Planlama Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar, sektör buluşmaları ve profesyonel gelişim programları öğrencilerin kariyer hedeflerini daha üniversite yıllarında şekillendirmesine katkı sağlıyor. Üniversite verilerine göre her 10 mezundan yaklaşık 8'i aktif olarak iş hayatında yer alıyor.

14 PROGRAMA AKREDİTASYON

İstanbul Ticaret Üniversitesi, farklı disiplinlerde akredite edilen 14 programıyla eğitim kalitesini belgeliyor. İşletme, İşletme (İngilizce) ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) programları STAR tarafından akredite edilirken, Medya ve İletişim ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programları İLEDAK akreditasyonuna sahip bulunuyor. İstatistik, Sosyoloji, Matematik ve Psikoloji programları FEDEK tarafından akredite edilirken, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği programları ise MÜDEK akreditasyonu aldı. Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı da MEDEK akreditasyonuna sahip.

BURS VE DESTEKLERLE ÖĞRENCİYE KATKI

Üniversite, tercih burslarından başarı burslarına, sporcu burslarından kardeş indirimine, şehit ve gazi yakını burslarından ihtiyaç burslarına kadar farklı destek programları sunuyor. Akademik başarıyı teşvik eden üst başarı bursları da öğrencilerin eğitim hayatını destekleyen uygulamalar arasında yer alıyor. Üniversite yönetimi burs ve destek programlarını her yıl geliştirerek daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

YAŞAYAN KAMPÜS KÜLTÜRÜ

Üniversitede eğitim yalnızca derslerle sınırlı kalmıyor. 60'tan fazla öğrenci topluluğu, yıl boyunca gerçekleştirilen yaklaşık 500 etkinlik ve sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerin kampüs yaşamını zenginleştiriyor. İstanbul Ticaret Odası ile yürütülen Öğrenci Hamiliği Programı kapsamında öğrenciler, İTO Meclis Üyesi iş insanlarının rehberliğinde iş dünyasını yakından tanıma fırsatı buluyor. Spor takımları ise ulusal ve Avrupa düzeyindeki organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor.

80 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde 80'den fazla ülkeden gelen binin üzerinde uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Farklı kültürlerden öğrencilerin aynı kampüste eğitim alması, kültürlerarası iletişimi güçlendirirken öğrencilerin küresel bakış açısı kazanmasına da katkı sağlıyor. Uluslararası öğrenci çeşitliliği sayesinde öğrenciler farklı ülkelerden arkadaşlıklar kurabiliyor, uluslararası iletişim becerilerini geliştirebiliyor ve çok kültürlü bir eğitim ortamında öğrenim görüyor.

ERASMUS VE ORHUN İLE DÜNYAYA AÇILIYOR

Üniversite, Erasmus+ kapsamında 24 Avrupa ülkesindeki 98 üniversiteyle, Orhun Değişim Programı kapsamında ise 6 ülkedeki 81 üniversiteyle akademik iş birliği yürütüyor. Bu programlar sayesinde öğrenciler yurt dışında eğitim alma, uluslararası akademik deneyim kazanma ve küresel kariyer ağlarına katılma fırsatı elde ediyor. Üniversite ayrıca Orhun Değişim Programı'nı yürüten Türkiye'deki 44 üniversite arasında yer alan 5 vakıf üniversitesinden biri olarak öne çıkıyor.

Vakıf üniversiteleri arasında gelen öğrenci sayısında birinci, giden öğrenci sayısında ise ikinci sırada bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör