İş Eş Anlamlısı Nedir? İş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Genel bağlamda, eş ve ekonomi bağlamında, faaliyet bağlamında farklı anlamlarda kullanılan iş kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da yazılı ve sözlü metinlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

İş Eş Anlamlısı Nedir?

İş kelimesi genel olarak belirli bir amaca ulaşmak için yapılan fiziksel ve zihinsel çabalar anlamına gelmektedir.Birçok bağlamda kullanıldığı için birkaç tane eş anlamlı sözcüğe sahip olan iş kelimesinin eş anlamlıları faaliyet, görev, çalışma ve uğraş olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

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