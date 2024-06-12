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Giriş Tarihi: 12.6.2024 11:20 Son Güncelleme: 12.6.2024 11:20

İş Eş Anlamlısı Nedir? İş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde birçok kelime kullanıldığı bağlam bakımında farklı anlamlara gelmektedir. İş kelimesi de bu kelimelerin arasında yer almaktadır. Kullanım alanlarına göre farklı anlamlar taşıyan iş kelimesinin anlam yelpazesi dilimizdeki birçok kelime gibi farklı anlamlara gelebilmektedir. Bunun yanı sıra iş kelimesinin dilimizde onunla farklı okunuşa ve yazılışa sahip onunla aynı anlama gelen bir kelime karşılığı bulunmaktadır. Çoğu insan tarafında farkında olmadan kullanılan bu kelime veya kelimeler iş eş anlamlısı nedir sorusunun sorulmasına neden olmaktadır.

İş Eş Anlamlısı Nedir? İş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Genel bağlamda, eş ve ekonomi bağlamında, faaliyet bağlamında farklı anlamlarda kullanılan iş kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da yazılı ve sözlü metinlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

İş Eş Anlamlısı Nedir?

İş kelimesi genel olarak belirli bir amaca ulaşmak için yapılan fiziksel ve zihinsel çabalar anlamına gelmektedir.Birçok bağlamda kullanıldığı için birkaç tane eş anlamlı sözcüğe sahip olan iş kelimesinin eş anlamlıları faaliyet, görev, çalışma ve uğraş olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

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İş Eş Anlamlısı Nedir? İş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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