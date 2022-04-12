İş Formülü Nedir, Nasıl Bulunur? Fizikte Yapılan İş Formülü Nasıl Hesaplanır?

Fizikte yer alan kavramlar ile günlük hayatımızda kullandığımız kavramlar farklı olabilir. Fizik dilinde bir kavramı anlamak için ilk olarak onun biriminin ne olduğunu bakmak gerektiğinin altını çizmek gerekir. Bu sayede ne ile karşı karşıya kaldığımızı anlayabiliriz. Eğer iş birimine bakarsa N.m Joule olduğunu görebiliriz. Enerjinin birimi yani enerjiyle ilgili olacağı açıklayan bir tanımdır.

İş Formülü Nedir?

Cismin, bir kuvvet etkisi ile yol değiştirmesi veya yol alması iş olarak açıklanır. Bir olayın işe dönüşmesi için alınması gereken bir yol ya da kuvvet gereklidir. Skaler bir büyüklü olan iş, belli bir formül ile ifade edilir.

Bilim, kuvvetin yer değiştirme doğrultusunda uygulanmaması halinde bunu iş olarak kabul etmez. Bilime göre kolilerin odanın bir ucundan diğer ucuna taşınması iş değildir. Çünkü uygulanan kuvvet ve yer değiştirme farklı doğrultudadır.

İş= Kuvvet x yer değiştirme

İş: W (joule) (J)

Yapılan İş Formülü Nasıl Bulunur?

Yola paralel F kuvveti cisme yol aldırırsa bu iş anlamına gelmektedir. Daha öncesinde de ifade ettiğimiz gibi yapılan iş; yol ve kuvvetin çarpımına eşittir. W sembolü ile ifade edilir. W = F. Δx olur.

F ve Δx yolunun paralel olması gerekmektedir. F kuvveti yola paralel olmazsa iş yapan kuvvet F kuvvetinin yola paralel olan Fx bileşenidir.

İş, fizikte yer alan en önemli kavramlardan biridir. İş, güç ve enerji kavramlarının iyi anlaşılması halinde mekanik fizikte yer alan soruları rahatlıkla çözmek söz konusu olacaktır. Yapılan iş ve harcanan enerji birbiri ile eşittir. İş kısaca enerji değişimi olarak ifade edilir. Farklı iş formülleri olduğunu söylemek gerekir. En temel formül ise yapılan iş ve harcanan enerji arasındaki ilişki ile alakalıdır. Ama bütün sorular tek formül ile çözülmez. Bu nedenle esas olarak işin harcanan ya da kazanılan enerji olduğu ile alakalıdır.