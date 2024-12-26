Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İs İle Başlayan Kelimeler - Türkçe İs İle Başlayan Kelimeler Listesi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:34 Son Güncelleme: 26.12.2024 11:34

İs İle Başlayan Kelimeler - Türkçe İs İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçe, yapısal olarak bakıldığında kaliteli bir dil olarak bilinir. Aynı zamanda eklemeli dil ailesindendir ve bu nedenle kelimelerin anlamını genişleten, türeten ve belirten pek çok ek kullanılır. Dilde hemen hemen her ek ya da sözcük ile başlayan kelimeler bulunur. İs kelimesi; yanan bir maddeden çıkan dumanın değdiği bir şey üzerinde bıraktığı kara leke olarak bilinir. Bu sözcük ile başlayan çeşitli kelimeler bulunur. Bu nedenle is ile başlayan kelimeler, Türkçe is ile başlayan kelimeler listesi meraklıları için ilgi çekicidir.

İs İle Başlayan Kelimeler - Türkçe İs İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçe, zengin dil yapısı ile öne çıkan bir dildir. Örneğin is kelimesi ile başlayan pek çok kelime bulunur. Bulmaca çözmeyi seven ya da bir sözcük ile kaç farklı kelime türetebileceğini merak edenler çeşitli araştırmalar yaparak eğlenceli vakit geçirebilir. Türkçe is ile başlayan kelimeler listesi, is ile başlayan kelimeler listesi, dilin zenginliği hakkında fikir sahibi olmak için idealdir.

İs İle Başlayan Kelimeler

İs sözcüğü ile başlayan yaklaşık 356 kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

  • İse
  • İsim
  • İsot
  • İslam
  • İspat
  • İstifa
  • İstifade
  • İsteme
  • İstila
  • İsyan

Türkçe İs İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçede is sözcüğü ile başlayan pek çok kelime vardır. Bu kelimeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • 3 Harfli Kelimeler: İse, İsa
  • 4 Harfli Kelimeler: İsal, İsim, İsli, İsot
  • 5 Harfli Kelimeler: İsale, İsevi, İshal, İskan, İskoç, İslam, İslav, İslim, İsmen, İsmet, İsnat, İspat, İspir, İspit, İsraf, İstek, İstem, İster, İstif, İstim, İstop, İsveç, İsyan
  • 6 Harfli Kelimeler: İsabet, İsilik, İsimci, İsimli, İskele, İskete, İskota, İslami, İsleme, İspari, İspati, İspenç, İsrail, İsteka, İsteme, İstenç, İsteri, İstiap, İstida, İstifa, İstika, İstila, İstiva
  • 7 Harfli Kelimeler: İshalli, İsimlik, İsimsiz, İskarto, İskelet, İskemle, İskilip, İskitçe, İskoçça, İskoçya, İskonto, İslamcı, İslavca, İslemek, İslenme, İsloven, İsmetli, İsnaden, İspalya, İspanya, İspatlı, İspinoz, İspirto, İspiyon, İsrafil, İstadya, İstekli, İstemek, İstemli, İsteniş, İstenme, İsterik, İsteşme, İstetiş, İstetme, İsteyiş, İstiane, İstiare, İstibat, İstical
  • 8 Harfli Kelimeler: İsabetli, İsevilik, İsfendan, İskambil, İskandil, İskarpin, İskerlet, İskitler, İskorbüt, İskorpit, İslahiye, İslamlık, İslavist, İslenmek, İsmetsiz, İspanyol, İspatsız, İspendek, İsrailli, İstanbul, İstasyon, İstavrit, İstavroz, İsteksiz, İstemsiz, İstenççi, İstençli, İstenmek, İsteşmek, İstetmek, İstibdat, İsticvap, İstidlal, İstifade, İstifaen, İstifham, İstifsar, İstiğfar, İstiğrak, İstihale
  • 9 Harfli Kelimeler: İsabetsiz, İscehisar, İsimcilik, İsimlenme, İsimleşme, İsimlilik, İskalarya, İskarpela, İskontolu, İskorçina, İslamabad, İslamiyet, İspanyalı, İspatlama, İspiralya, İspirtocu, İspirtolu, İspiyoncu, İstemseme, İstençsiz, İstenilme, İstidatlı, İstifleme, İstihzalı, İstikamet, İstikşafi, İstimator, İstinaden, İstirahat, İstiridye, İstisnalı, İsviçreli
  • 10 Harfli Kelimeler: İsimlenmek, İsimleşmek, İsimsizlik, İskandinav, İskenderun, İskontosuz, İslamcılık, İslamlaşma, İslamofobi, İslavistik, İspanyolca, İspanyolet, İspatlamak, İspatlanış, İspatlanma, İspatlayış, İspermeçet, İspirtoluk, İspirtosuz, İspritizma, İstanbulin, İstanbullu, İstatistik, İstekleniş, İsteklenme, İsteklilik, İsteksizce, İstemlilik, İstenilmek, İstettirme, İstidaname, İstidatsız, İstifadeli, İstifaname, İstifçilik, İstiflemek, İstifleniş, İstiflenme, İstifleyiş, İstihbarat
  • 11 Harfli Kelimeler: İsabetlilik, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspatsızlık, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemsizlik, İstenççilik, İstençlilik, İstençsizce, İstettirmek, İsteyebilme, İstifadesiz, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstrongilos, İsyankarlık
  • 12 Harfli Kelimeler: İsabetsizlik, İsimlendiriş, İsimlendirme, İsimleştirme, İskandinavca, İspençhorozu, İspirtoculuk, İspiyonculuk, İspiyonlamak, İspiyonlanma, İspiyonlatma, İspritizmacı, İstatistikçi, İstençsizlik, İsteyebilmek, İstidatlılık, İstikrarlıca, İstirahatgah, İstisnasızca
  • 13 Harfli Kelimeler: İsimlendirmek, İsimleştirmek, İslamlaştırma, İspatlandırma, İspinozgiller, İspiyonlanmak, İspiyonlatmak, İstanbulluluk, İstatistiksel, İsteklendirme, İstenilebilme, İstidatsızlık, İstihkamcılık, İstikrarlılık, İstikrarsızca, İstismarcılık, İstisnasızlık
  • 14 Harfli Kelimeler: İsimlendiriliş, İsimlendirilme, İskandinavyalı, İskorpitgiller, İslamlaştırmak, İspatlandırmak, İspatlayabilme, İsteklendirici, İsteklendirmek, İstenilebilmek, İstifleyebilme, İstifsarıhatır, İstikametlenme, İstikrarsızlık
  • 15 Harfli Kelimeler: İsimlendirilmek, İspatlayabilmek, İspritizmacılık, İstatistikçilik, İstifleyebilmek, İstikametlenmek

ARKADAŞINA GÖNDER
İs İle Başlayan Kelimeler - Türkçe İs İle Başlayan Kelimeler Listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA