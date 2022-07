İsabetli tercihin püf noktaları: Yelpazeyi bu yıl çok geniş tutun

Barajlar kaldırıldığı için 3 milyondan fazla rekor katılımın olduğu 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) geçen yıllara göre daha kolay olması puanları yükseltti ancak başarı sıralamaları 2 kat geriye gitti. Matematik testi ortalaması geçen yıl 5,297 iken bu yıl 7,248'e yükseldi. Uzmanlar tarafından ''Çok yüksek'' olarak değerlendirilen bu artış sınavın bütün dengelerini bozdu. Sınavın diğer testlerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Peki bu durum neye yol açtı? SAYISAL (SAY) puan türünde 299,299 puan alan aday 2021'de 90 bin 221'inci olmuşken, 2022'de 297 bin 308 puan alan aday 178 bin 379'uncu olabildi. Bu fark EŞİT AĞIRLIK (EA) ve SÖZEL (SOZ) puan türlerinde daha da fazla oldu.EA puan türünde 316,128 puan alan geçen yıl 25 bin 911'inci olurken bu yıl 315,571 puan alan 126 bin 911'inci sıraya geriledi. Gelen sıralamalar adayların beklediğinin çok daha altında. Bu duruma çok sayıda üniversite öğrencisinin de sınava girip sorular kolay olduğu için yüksek net yapmaları da neden olmuş olabilir. Peki adaylar tercihlerini oluştururken ne yapmalılar? İsabetli bir tercih listesi hazırlamak için nelere dikkat edilmeli? İşte adım adım tercihin püf noktaları:Geçmiş yıllarda genellikle başarı sırasının yüzde 50 üstünden tercihleri oluşturmaya başlanmasını ve yüzde 100'ün de altına kadar inilmesini öneriliyordu. Bu yıl yapılması gereken ise her puan türünde çok üstten ve çok alttan tercih listesi oluşturmak. Örneğin 100 bininci bir adaya 20-30 binlerden listesini oluşturmaya başlamasını ve 200 binlerin de altına inmesi gerekecek. Her puan türü için geçerli bir strateji bu şekilde olmalı. Geniş bir tercih aralığı adayları sürprizlere karşı koruyacak ve belki de avantaj sağlayacaktır.Tercihler istek sırasına göre yapılmalı. Örneğin aday 18 binden alan bir bölümü daha çok istiyorsa 14 binden alan bir bölümün üzerine yazabilir.Bu yıl öğrenciler daha fazla matematik ve diğer testlerdeki soruları yanıtladılar. Dolayısıyla hukuk fakültesini tercih edecekler çok dikkatli olmalılar. Hukuk başarı sıralarının yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden benim sıram 60 bin 70 binlik hukuk fakültesine kesin girerim diye düşünmemeliler.Baraj olmadığı için daha çok 4 yıllık lisans programlarına ilginin olacağını öngörüyoruz. Bu nedenle 2 yıllık ön lisans programlarında bilgisayar programcılığı ve sağlıkla ilgili olanlar hariç büyük kontenjan boşlukları olabilir.Çok sayıda üniversite öğrencisinin YKS'ye girdiğini ve soruların kolaylığı nedeniyle yüksek netler yaptığını gördük. Sıralamaların çok daha gerilemesinin en büyük nedeni de bu. Ancak belki de bu adaylar tercih yapmayacak. Yani yerleştirmelerde sürprizler olacak. Belki de adaylar daha üst tercihlerine yerleşecekler.Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/ koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?Listenizdeki programların sırası gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, 10. tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke 11'inci tercihimi kazanmış olsaydım" demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?Tüm tercihleriniz, kazandığınız taktirde kayıt olacağınız bölümler mi? Öyle değil ise, gelecek yıl sınava girmeniz durumunda 15 ile 30 puan arasında bir puan kaybınız olacaktır.