İşbirliği Nasıl Yazılır? TDK İş Birliği Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

İşbirliği sözcüğü anlam bakımından bir işin el birliği ile yapılmasını ifade etmektedir. Sözcüğün cümle içinde ya da sözlü bir şekilde kullanımı oldukça yaygındır. Fakat yazılı olarak ifade edilirken yapılan bir hata söz konusudur. Bu da kelimenin birçok kişi tarafından farklı yazılmasından kaynaklanmaktadır. Sözcüğü kimi birleşik yazarken kimi ayrı yazmaktadır. Peki doğru olan yazım hangisidir? İşbirliği nasıl yazılır TDK açıklaması ile yazımızın devamında verilmiştir. Sözcük ile ilgili detaylı bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İşbirliği Nasıl Yazılır?

İşbirliği nasıl yazılır sorusu çoğu kişi tarafından yanlış bilinmektedir. Birleşik yazılacağına dair bir bilgi olsa da iş birliği sözcüğü Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre ayrı yazılmalıdır. Sözcüğün doğru yazımı "iş birliği" şeklindedir.

İşbirliği Nasıl Yazılır TDK Açıklaması Nedir?

İşbirliği nasıl yazılır TDK açıklamaları ile sonunca kesinlik kazanmıştır. TDK sözcüğün birleşik yazımının yanlış olduğunu doğru yazımının ayrı bir şekilde yazılması gerektiğini açıklamıştır. Böylece sözcük ile ilgili yazım yanlışları düzelmeye başlamıştır.

İşbirliği Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

"İşbirliği konusunda yeni şeyler öğrendik." Cümlesindeki iş birliği sözcüğünün kullanımı yanlıştır. Kelimesini doğru yazımı için iş ve birlik sözcüklerinin ayrı yazılması gerekmektedir. Doğru yazımı ayrı olan iş birliği sözcüğünün cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir;

"Öğretmen yapacağımız projede ekip arkadaşlarımız ile iş birliği yapmamız gerektiğini söyledi."

"Yöneticimiz iş birliği konusuna oldukça önem veren birisidir."

"Son görüşmemizde avukatımız onunla iş birliği yapmadığımız takdirde davanın olumsuz sonuçlanacağını özellikle belirtti."

İşbirliği Kelimesinin Doğru Yazımı