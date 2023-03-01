İşbu Ne Demek? Hukuk Dilinde İşbu Ne İçin Kullanılır, Anlamı Nedir?

İşbu ne demek sorusunu araştırırken sözlük araştırması yapmayı da düşünebilirsiniz. Sözlüklerde bu tür terimlerin anlamları da yer alır. Bu kelime daha çok hukuk terimi olarak karşınıza çıkar. Hukuk dilinde işbu ne demek? Kelimenin yazım şeklinde de farklı görüşler vardır. İşbu bitişik mi yazılır ayrı mı? Sözleşmelerde geçen bu ifadenin anlamının bilinmesi, metnin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Sözleşmelerdeki işbu tutanak ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İşbu Ne Demek?

İşbu kelimesi özellikle resmi belgelerde kullanılan bir terimdir. Bu kelimenin ne anlama geldiği konusunda bir kısım kavram kargaşası yaşanabilir. İşbu kelimesi özel ve kamu sektöründe yaygın olarak kullanılır.

Türk Dil Kurumu kaynaklarında da işbu kelimesinin anlamına yer verilmiştir. İşbu kelimesi, esasında "bu" kelimesi ile aynı anlamı taşır. Sözleşme ya da resmi yazışmalarda bu ifadenin kullanılması, cümlenin anlamını güçlendirir. Cümleyi daha resmi ve amacını belirtir hale getirir. Hukuk terimi olarak da kelimenin aynı anlama geldiği görülür.

İşbu Bitişik Mi Yazılır Ayrı Mı?

İşbu kelimesinin ayrı ya da bitişik yazımı ile ilgili de bir kısım ihtilaflar vardır. Fakat kelimenin doğru yazımı "işbu" şeklindedir. Yani söz konusu kelime bitişik yazılır. Kelimenin cümle içinde kullanımını gördüğünüzde kelimenin anlamı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.