İsfahan Nerede? İsfahan Nereye Bağlı, Hangi Ülkede ve Nasıl Gidilir?

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İsfahan Nerede?

İsfahan, İran'ın popüler şehirlerinden biridir. Söz konusu şehir, Pers İmparatorluğu döneminde de her zaman önemli bir merkez olmuştur. İsfahan, konum olarak İran'ın orta kısmında, Tahran'ın güzeyinde bulunur. Şehrin kuzeyinde Şiraz şehri yer almaktadır. Söz konusu şehrin başkent Tahran'a olan mesafesi yaklaşık 450 km'dir. İsfahan'da çok sayıda gezilecek yer de vardır. Bunlar arasında aşağıdaki yapılar dikkat çekmektedir.

Mescid-i Şah Camii

Ali Kapı Sarayı

Şeyh Lütfullah Camii

İmam Meydanı

Mescid-i Cuma

Ateşkadeh

Büyük Çarşı

Çehel Sütun Sarayı

Şehirdeki tarihi köprüler

Çehar Bağ Mesire Alanı

Culfa ve Vank Katedrali

İsfahan'a Nasıl Gidilir?

Ülkemizden İsfahan'a gitmek için en ideal ulaşım vasıtası uçaktır. İstanbul'dan haftanın 7 günü İsfahan'a direkt uçuş vardır. Trenle bu şehre gidecekseniz de Tahran ve Meşhed'den buraya giden demiryolu hattını kullanabilirsiniz. Yine Tahran'dan her 15 dakikada 1 İsfahan'a otobüs seferleri düzenlenmektedir. Tren ve otobüs ile yolculuk zahmetli olacağından, havayolunun tercih edilmesi çok daha uygundur.