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Giriş Tarihi: 11.5.2023 10:09 Son Güncelleme: 11.5.2023 10:09

İsfahan Nerede? İsfahan Nereye Bağlı, Hangi Ülkede ve Nasıl Gidilir?

İsfahan, Ortadoğu’nun önemli şehirlerinden biridir. Pers İmparatorluğu için de çok önemli olan İsfahan nerede? Söz konusu şehir, derin bir tarihe de sahiptir. İsfahan nerededir ya da İsfahan nereye bağlı soruları ile bu şehir hakkında ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz. İsfahan hangi ülkede şeklinde araştırma yaparak da konuyu derinlemesine inceleyebilirsiniz. İsfahan'a nasıl gidilir sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

İsfahan Nerede? İsfahan Nereye Bağlı, Hangi Ülkede ve Nasıl Gidilir?

İsfahan nerede araştırması için Dünya haritasının Ortadoğu bölümünü de inceleyebilirsiniz. İsfahan nerededir veya İsfahan nereye bağlı soruları konu hakkında temel bilgiler edinmenizi sağlayacaktır. İsfahan hangi ülkede konusu da merak edilenler arasındadır. Söz konusu şehir, Pers İmparatorluğu için de önemli merkezlerden biridir. İsfahan'a nasıl gidilir sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İsfahan Nerede?

İsfahan, İran'ın popüler şehirlerinden biridir. Söz konusu şehir, Pers İmparatorluğu döneminde de her zaman önemli bir merkez olmuştur. İsfahan, konum olarak İran'ın orta kısmında, Tahran'ın güzeyinde bulunur. Şehrin kuzeyinde Şiraz şehri yer almaktadır. Söz konusu şehrin başkent Tahran'a olan mesafesi yaklaşık 450 km'dir. İsfahan'da çok sayıda gezilecek yer de vardır. Bunlar arasında aşağıdaki yapılar dikkat çekmektedir.

  • Mescid-i Şah Camii
  • Ali Kapı Sarayı
  • Şeyh Lütfullah Camii
  • İmam Meydanı
  • Mescid-i Cuma
  • Ateşkadeh
  • Büyük Çarşı
  • Çehel Sütun Sarayı
  • Şehirdeki tarihi köprüler
  • Çehar Bağ Mesire Alanı
  • Culfa ve Vank Katedrali

İsfahan'a Nasıl Gidilir?

Ülkemizden İsfahan'a gitmek için en ideal ulaşım vasıtası uçaktır. İstanbul'dan haftanın 7 günü İsfahan'a direkt uçuş vardır. Trenle bu şehre gidecekseniz de Tahran ve Meşhed'den buraya giden demiryolu hattını kullanabilirsiniz. Yine Tahran'dan her 15 dakikada 1 İsfahan'a otobüs seferleri düzenlenmektedir. Tren ve otobüs ile yolculuk zahmetli olacağından, havayolunun tercih edilmesi çok daha uygundur.

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İsfahan Nerede? İsfahan Nereye Bağlı, Hangi Ülkede ve Nasıl Gidilir?
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