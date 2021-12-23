Isı Enerjisi Nedir, Nasıl Bulunur? Isı Enerjisi Birimleri Nelerdir?

Isı enerjisi, özellikle ortaokul ve liselerde karşımıza çıkan enerji konusunun bir alt koludur. Isı enerjisini hesaplamak için çeşitli aletler kullanılmaktadır. Aynı zamanda hesaplamak için de uymamız gereken bir formül mevcuttur. Bütün bilgileri detayları ile içeriğimizde sizler için bir araya getirdik. İyi okumalar.

Isı Enerjisi Nedir?

Isı enerjisi, bir maddenin ısısını yükseltmek için aktarılmakta olan enerjiye denir. Sıcaklığın daha fazla olduğu bir maddeden, sıcaklığın daha az olduğu maddeye doğru gerçekleşen ısı transferidir. Isı enerjisi, çeşitli yakıtların yakılması yoluyla elde edilebilmektedir.

Isı Enerjisi Nasıl Bulunur?

Her işlemde ihtiyaç duyduğumuz gibi ısı enerjisini hesaplama işleminde de bir formüle ihtiyaç duyarız. Isı enerjisini bulmak için formülü doğru ve eksiksiz biçimde uygularsak ısı enerjisini bulmak oldukça kolaydır.

Formül: Isı enerjisini bulmak için, kütle ve erime ısısını birbirine çarparız.

Q = m.Le uygulamamız gereken formüldür.

Isı enerjisi Q ya da J olabilir. Kütle m ya da g harfleriyle belirtilebilir. Aynı şekilde erime ısısı da L ya da J/g şeklinde belirtilebilir.

Isı Enerjisi Birimleri Nelerdir?

Isı enerjisinin ölçüm birimi iki farklı isme sahiptir. Bunlardan birincisi, aynı zamanda en sık kullanılan kaloridir. 1 kilo kalori 1000 gram demektir. 1000 kiloluk kalori ise 1 kilokalori olarak adlandırılır. Kısaltması "cal" veya "kcal" şeklindedir.

İkinci ısı enerji birimi ise daha çok bilimsel literatürde kullanılan Jolue'dur. Kısaltması ise J'dir.

Isı Enerjisi Neyle Ölçülür?

Isı enerjisini ölçmek için belirli tipte cihazlar vardır. Bunların geneline de kalorimetre ismi verilir. Kap içerisinde iki farklı biçimde mekanizma vardır. Bunlardan biri termometre iken diğeri de reaksiyon dediğimiz mekanizmadır. Kalorimetre bombası şeklinde de bilinen bu cihaz birçok farklı türe ayrılmıştır.

Daha hassas ölçümler için bilimsel araştırmalarda genellikle ultrasonik kalorimetre kullanılmaktadır. Mekanik kalorimetreler de bulunur. Bu tip kalorimetreler de ısıyı ölçmek ve ısı kayıplarını tespit etmek için kullanılır.

Isı Enerjisi Özellikleri